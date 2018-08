Usted paga la fiesta política

Recuerdo que antes escuchaba con envidia las historias de familias aristocráticas que vivían plácidamente de rentas, pues habían heredado de sus abuelos 40 o 50 casas y departamentos que eran alquilados en Asunción. Pero 124 es una cifra que me abruma. Y eso que me dicen que allí no se incluyen las propiedades de su hermano Ramón, a quien la FIFA exigió que abandone la dirigencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol por carecer de credenciales éticas. La fama de usureros acompaña a los hermanos desde hace mucho. Aunque esto sea cierto, no se acumula tanto sin apelar a recursos ratoniles. Óscar, por ejemplo, utiliza sus influencias políticas para pagar sumas ridículas de impuesto inmobiliario y abonar tarifas ínfimas de la ANDE en sus múltiples propiedades. Y Ramón hace declarar a los inmuebles de su propiedad como patrimonio cultural de Luque para que le exoneren del pago de impuestos.

En Paraguay no se llega tan alto en política sin una escalera de bajezas. El senador llenó innumerables instituciones con operadores suyos de las seccionales de Luque, en especial el aeropuerto y la Municipalidad. Nombraba planilleros en la Justicia Electoral pero se quedaba con sus tarjetas de cobro y solo les daba una parte del sueldo. Los audios del Jurado de Enjuiciamiento lo sacaron del Senado, pero los votos de colorados incorregiblemente masoquistas le devolvieron el curul.

Aquellas grabaciones nos permitieron conocer a uno de sus secretarios –ni siquiera el más importante–, el locuaz Raúl Fernández Lippmann. El muchacho cobraba un salario modesto, pero tenía depositados en diferentes cuentas más de 3.000 millones de guaraníes y había hecho operaciones de compra de divisas que orillaban los 25.000 dólares.

Era la época en que daba gusto ser amigo de los González Daher. Su presencia despertaba sonrisas, respeto, elogios y sumisión. Los hurreros de Luque se disputaban la oportunidad de abrazar al querido Óscar y jueces y fiscales se sentían halagados al recibir una llamada suya solicitándoles un favor. Faltaría más, senador. No es una molestia, es un honor. Por su parte, ciertos periodistas deportivos trataban a Ramón como si fuera una eminencia moral y agradecían las regalías y pasajes que el magnánimo dirigente distribuía.

Hoy las cosas parecen estar cambiando. La gente ya no acude a la casa de Óscar a pedir nada, sino a exigir que se vaya. Parece que, al fin, se ha dado cuenta de que el costo de la fiesta de los políticos sale de sus bolsillos.