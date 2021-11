Urgen a Comuna que ya no avale la informalidad

No veo factible (mudanza), no creo que sea conveniente también a la ciudad. Cuando uno no ataca el problema de fondo, se traslada. Federico Franco Troche, concejal de Asunción.

Ante esta compleja realidad que parece no tener solución, ¿puede ser una opción mudar de lugar el populoso centro comercial de la capital? El concejal y arquitecto Federico Franco Troche no ve factible este planteamiento para solucionar un problema que nada tiene que ver con la ubicación del centro comercial capitalino. ‘‘Yo no lo veo factible, no creo que sea conveniente para la ciudad. Cuando uno no ataca el problema de fondo, un traslado no puede ser la solución’’, indicó.

El edil explicó que estamos ante un sitio que tiene que ser ordenado, que posee un alto valor histórico, cultural y simbólico para Asunción, además de componente social que no se puede ignorar. ‘‘No creo que sea conveniente trasladar el Mercado 4 y no creo que sea factible desde el punto de vista social, económico y financiero de las personas que trabajan en el mercado. Hay que hacer un trabajo de reubicación que yo no he visto en todos estos años que haya funcionado. Es muy difícil porque es un sitio que ya está identificado por la mayoría de los paraguayos, forma parte de su historia’’.

Leonardo Ojeda, presidente de la Asociación de Permisionarios del Mercado Municipal número 4, también considera que es imposible pensar en mudar el Mercado 4, recordó que ni el propio dictador Alfredo Stroessner pudo hacerlo creándose así el Mercado Central de Abasto. ‘‘No se puede mudar, ni el propio Stroessner pudo hacerlo’’, recordó y responsabilizó a la ANDE y a la corrupción municipal de la situación del concurrido espacio comercial.

¿Qué hacer?

Franco Troche sostiene que se debe apostar a un reordenamiento, pero tiene que haber –lógicamente– recursos financieros y la Municipalidad de Asunción hoy está sobreendeudada, siendo esto un grave problema para intervenir. Además, el funcionamiento de ese ‘‘aparato’’ es deficiente porque el Municipio no recauda, y algunas personas, tanto permisionarios como funcionarios municipales y autoridades, son los beneficiados con el desorden.

‘‘El incendio es un síntoma de todos los problemas que hay detrás y hay que agradecer que los problemas hasta el momento no están siendo tan graves como podría ser, teniendo en cuenta la falta de los controles, la gran informalidad existente, el nulo ordenamiento en materia de conexiones eléctricas, de sistema de prevención de incendios, etc’’.

Troche insiste en que se debe comenzar con un relevamiento, un ‘‘sinceramiento’’ de catastro del mercado, que es un proyecto que se viene postergando hace muchísimo tiempo, por la gran informalidad.

‘’La Municipalidad no cobra por lo que efectivamente se ocupa. Hay mucha irregularidad en cuanto a que los permisionarios subarriendan los espacios, tienen a nombre de un mismo propietario diferentes locales, cosa que está prohibida. Al sanear esto, se tiene que llevar un proceso de reubicación consultando con los permisionarios de manera que se puedan liberar los accesos, pasillos que están ocupados’’, refirió.

Además insistió en que las instalaciones requieren de una readecuación, principalmente el sistema de prevención contra incendio. La infraestructura, las paredes, el techo, tienen pérdidas, goteras, inundaciones, humedad, la superficie no es adecuada, no hay señalizaciones.

‘‘El mercado requiere una inversión específica como parte del reordenamiento de sus permisionarios que permita dar mayor seguridad tanto para los vendedores como para los clientes’’.

Destacó que a simple vista se puede apreciar un descontrol en el populoso centro comercial. El uso de artefactos por encima de la capacidad de la ANDE, sumado a la absoluta falta de control de la Municipalidad capitalina, que tiene que invertir también en recursos humanos calificados para que se realice una fiscalización real.





Siempre buscamos regularizar, siempre buscamos modernizar, tener comodidades, pero siempre nos traban. Leonardo Ojeda, presidente de Asociación de Permisionarios.