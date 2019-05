Urgen al TSJE dar opciones tecnológicas para elecciones

El PPQ solicitó a través de su apoderado, Milciades Benítez, que “en el menor tiempo posible sea convocada una reunión informativa para todos los apoderados y representantes de los distintos partidos políticos, para conocer sobre las opciones tecnológicas que maneja este tribunal para la implementación del sistema de listas cerradas desbloqueadas para las próximas municipales, ante su eventual aprobación”.

Al respecto, el diputado Sebastián Villarejo señaló la posibilidad de que se implemente tecnología, tanto en el sufragio como el escrutinio, y dijo que “debemos tener las papeletas y un sistema de voto electrónico. Debería ser un sistema mixto”, agregó el legislador.

Indicó que en la medida en que haya control, se tendrá transparencia. “La discrecionalidad que lleva a la corrupción, lleva a hacer cualquier cosa, como estaba pasando en TSJE”, consideró.

En torno a los últimos cambios aplicados al proyecto en el Senado, y que ahora está en manos de los diputados ratificarse o aceptar los cambios en torno al uso de urnas electrónicas, Villarejo confesó que “no hay una tendencia clara. Nosotros queremos que se ratifique la decisión de Diputados”.

Ya en abril pasado se aprobó en general el desbloqueo, no obstante, el estudio en ambas cámaras del Congreso finalmente generó modificaciones, en particular que tienen que ver, por un lado, con la paridad. En la última sesión del Senado, no se pudo ratificar la paridad en las listas y quedó excluido tal como lo decidiera Diputados.

En cuanto al segundo punto polémico de la propuesta, que trata de la implementación de urnas electrónicas, Senado había rechazado.

Incluyente. En la nota se solicita además, que la invitación a la reunión sea extensiva a todos los sectores y gremios interesados.