Urge una solución para la pésima gestión en el IPS

A diario los medios de comunicación reportan las quejas y denuncias sobre la mala gestión, donde se multiplicaron las denuncias por el desabastecimiento de medicamentos e insumos, así como también los reclamos por el sistema del call center que está visiblemente colapsado, y en consecuencia ya no es accesible para los agendamientos. Para una persona con un padecimiento no es posible esperar seis meses para poder consultar con un especialista, esto además no tiene justificación considerando que cada trabajador y cada trabajadora, junto con sus patrones pagan regularmente a la institución.

Una de las consecuencias directas de la mala gestión es el padecimiento de los niños con cáncer. La semana pasada un grupo de madres de niños con cáncer reclamó la falta de medicamentos para que sus hijos puedan seguir con sus tratamientos en el área de Oncología Pediátrica. Y, como se sabe, esta es una afección que no puede esperar; debido esta situación las familias deben obtener los recursos para costear la compra de los fármacos, e incluso conseguir medicamentos básicos como el suero.

“Es una pena cómo estamos, hacemos vaquita para comprar y ayudar a otras mamis. Cada mes nos descuentan del salario, si un mes no se paga, nos quitan el servicio”, protestó una preocupada madre. Y es que, en lo más alto de la lista de agravios se encuentra la imposibilidad de recibir medicamentos y conseguir turnos para las consultas.

En casos como este, las explicaciones, las excusas y las promesas de los directivos de que iniciarán investigaciones no sirven. Es imposible compensar la angustia y el dolor de pacientes que no están recibiendo sus medicamentos, y de otros que no consiguen una cita con el especialista.

El Instituto de Previsión Social, creado hace 80 años, ha tenido una función esencial en nuestro país, considerando que ha prestado dos servicios fundamentales, el de la asistencia en salud y la jubilación para miles de trabajadores y trabajadoras. Se debe aceptar, sin embargo, que el IPS se ha convertido en las últimas décadas en una de las peores en cuanto a los servicios que debería prestar. Es así que, en vez de ser una organización eficiente que es sostenida con los aportes de sus asegurados, se ha convertido en una que solamente acumula ineficiencia, denuncias de corruptela, pésimos servicios y una complicada situación financiera.

A todo esto se debe agregar que el IPS soporta en forma casi cotidiana denuncias por supuestos negociados en las licitaciones, uno de ellos data del pasado año cuando se adjudicó a 6 empresas la tercerización del servicio de limpieza por un valor de más de G. 72.000 millones, esta licitación había sido señalada como un supuesto negociado.

Por otra parte, el esquema burocrático que se sostiene es muy pesado y costoso para tanta ineficiencia, en particular, se debe mencionar a los cinco consejeros cuyos salarios rondan entre G. 30 a G. 35 millones, unos 13 salarios mínimos legales vigentes, personas que solamente han accedido a esos espacios por sus vínculos con sectores políticos, siendo que sus aportes a mejorar los servicios, la atención y la gestión del IPS son prácticamente nulos.