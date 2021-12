“Uno por sector y de jerarquía”

El Chiqui además puntualizó acerca de los desafíos de la temporada 2022, en que resalta la Libertadores, en donde el Azulgrana disputará la fase de grupos: “Iniciamos la charla, pero tenemos que ir paso a paso, luego vemos lo del dinero y ver lo del plantel. Necesitamos uno de jerarquía por puesto necesito para sumar a lo que ya tenemos para la Copa Libertadores. Dependiendo de la billetera, que puede estar más flexible ahora. La propia experiencia nos dice que necesitamos más”.

Abordando el trabajo ya de 2 años en el club, Arce tuvo palabras de elogio con respecto a la directiva: “Uno de los grandes aciertos fue construir unas habitaciones para todos los chicos que se quedaban a trabajar con nosotros, trabajamos con un nutricionista y un psicólogo. Hablamos con Zapag y otros de los proyectos es potenciar más aún las formativas, es de lo más importante para lo que se viene”.

Con respecto a sus detractores, el entrenador no dudó: “Hay contreras empedernidos, que no les gusta nada. Yo creo que es porque no saben cómo soy. Pero nosotros ya nos levantamos muchas veces”.

LA HUELLA DE BOSELLI. Arce apuntó acerca de la salida del delantero argentino Mauro Boselli, a lo que argumentó: “Boselli tuvo un liderazgo importante y era muy bueno para el grupo, pero sentí hace un mes que se iba. Cuando nos sentamos para charlar y me dijo que se iba para estar con su hermana nos emocionamos ambos”, a lo que remarcó: “Yo ya presentía y le había dicho a Blas (Cristaldo) por algunas cosas, pero no dejó que eso influya en su trabajo, entregó todo hasta la última fecha. Tuvo un gran liderazgo, se ganó muy rápido a su compañeros, porque es una persona pura”.



Francisco Arce, DT de Cerro, charló con la 1080 AM acerca de su futuro.



El estratega tiene prácticamente acordada su continuidad y quiere refuerzos.



Caso Jean y otros

Francisco Arce refirió acerca de la continuidad del portero brasileño Jean Fernandes: “El club sigue negociando, pero le pusimos unos peros. Yo tengo que hablar con él y también la directiva, le tengo que hablar en un portugués cerrado, así me entiende, pero es un loco lindo”.

Arce explicó además que desea la continuidad de Robert Morales y Alexis Duarte, sumando acerca de Carrascal: “Encontró su lugar y terminó haciendo un gran trabajo”.



Recuerdo de Alex

El entrenador del Ciclón tuvo emotivas palabras para su fallecido hijo Alex. El DT refirió que el título fue un bálsamo ante tanto dolor, a lo que apuntó: “Mi hijo muy cerrista, igual me acompañó a Olimpia, era el primero en acompañarme y lloró cuando fui allí. Cocinaba bien, tenía una opinión muy buena, yo me sentaba y hablaba con él, va a ser duro toda la vida, nació prematuro, con dos paradas cardiorrespiratorias, pero fue un hermoso regalo estos 20 años con él”.



“Fue impresionante y fue de lo más lindo el festejo con los hinchas. Si yo me daba cuenta iba a salir también a festejar con ellos”.



“Nos falta mucho en el arbitraje, falta más instrucción y trabajo de cancha con ellos. Este año nos encontramos con errores”.



4

títulos suma como DT Francisco Arce. Fue campeón con Cerro en el 2013, 2020, 2021 y Olimpia en el 2015.



251

partidos dirigidos alcanzó Chiqui Arce como entrenador. Venció en 145 duelos, empató en 49 y cayó en 57.