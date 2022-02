Unión Europea plantea Ameripol para frenar el narcotráfico

De la Caballería sostuvo que la idea es hacer algo parecido a la Europol, el acuerdo con la oficina de policía europea que mediante instrumentos de cooperación se ha mantenido un modelo de alianzas estratégicas que han permitido neutralizar diversas manifestaciones de crimen que impactan a los ciudadanos.

“Actualmente estamos trabajando para crear Ameripol. Es muy parecido a Europol, una policía compartida en Europa que no quiere decir que haya policías europeos en cada país. La policía de Francia está en Francia, la policía italiana está en Italia. Pero las dos trabajan en red con los mismos criterios y la misma información. América Latina está ratificando un tratado para que las policías de Bolivia, Brasil y Paraguay puedan trabajar de la misma manera que las bases europeas, para conectar las bases de datos europeas y latinas. Van a pegar bien duro a muchas mafias que se benefician de la falta de conexión y de entendimiento. Hoy en día en América es todo manual, se envían notas, cuando quieren te responden y cada uno según sus métodos. En Europa hace mucho que ya no es así y se hace de manera automática y las fronteras internas desaparecen. Si no se refuerzan todos los sistemas internos y esas fronteras externas el criminal podrá moverse tranquilamente. Entonces es algo muy útil para América Latina eso”, sostuvo de la Caballería.

Europol. La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial es el órgano encargado de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en el seno de la Unión Europea. Con esta organización se institucionaliza la cooperación judicial.

El cometido de la Oficina Europea de Policía (Europol), agencia encargada de velar por el cumplimiento de la ley en la UE, es contribuir a que Europa sea más segura ayudando a las autoridades responsables de la aplicación de la ley en los países miembros de la UE.

El alto comisionado de la UE dijo que este proyecto se tratará de plasmar en una institución internacional.

“Queremos empujar políticas públicas y plasmar algo sustentable en el tiempo, que el proyecto una vez acabado no solo sobreviva al periodo de subvención sino que se lo convierta en un tratado internacional, creen una secretaría, la conecten, desarrollen sus instrumentos. Esto es un tratado y está pendiente de ratificación y todos los países de América podrían ser parte. A nadie le va a interesar quedarse fuera porque se privaría de un instrumento enorme. Muchas veces lo que no permite trabajar a dos países es la falta de acuerdo político porque se comparten informaciones que se podrían usar políticamente, convertir todo ese trabajo en un trabajo profesional no manipulable políticamente y que no sea utilizado de manera perversa. Creo que el año que viene tendremos a nivel de América Latina el espaldarazo suficiente para llevar a cabo esto que es interesante”, enfatizó.



Es muy parecido a la Europol, se trata de una red en donde policías de los países trabajan conjuntamente con información.



Creo que el año que viene ya tendremos un espaldarazo de América Latina en esto que es muy interesante.

Jorge de la Caballería,

Unión Europea.