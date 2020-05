Unas 40 mil facturas serán corregidas por la ANDE

El gerente comercial de la ANDE, Luis Torres, explicó que al verificar los montos a emitir para mayo constataron esa cantidad de refacturaciones a realizar. Aclaró que no se hicieron lecturas del medidor en marzo y en abril por la cuarentena.

Se calculó el costo en base al promedio de consumo de este año. El principal problema fue el cambio del tipo de medición.

Torres manifestó que “hubo estimaciones menores al monto real y también estimaciones mayores al consumo real por la cuarentena”. Respecto al saldo por el pago ya realizado, puntualizó que se genera un crédito a favor del cliente para la siguiente facturación. Aclaró que se puede realizar un reclamo sin pagar antes.

Igualmente dijo que la ANDE no cortará el suministro de energía hasta fin de junio para los que no estén al día y automáticamente el costo será fraccionado en 18 cuotas sin intereses ni recargo moratorio. Este beneficio tendrán aquellos que no hayan pagado los meses de marzo, abril, mayo y junio.

La lectura de los medidores se retomó el 2 de mayo.

Luis Villordo, titular de la ANDE, agregó que “con la medición real estimamos regularizar esta situación y se les otorga un crédito a favor”. También dijo que se iniciará un proceso de informatización de la ANDE para que mejore el sistema comercial de la institución, el cual durará aproximadamente dos años.