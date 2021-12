UNANoTeCalles: Se deberá conformar un nuevo tribunal

“El Tribunal de Sentencia ya ha emitido opinión respecto a varios incidentes deducidos, siendo todos estos rechazados, por lo que al dar continuidad al juicio oral los mismos estarían incurriendo en las causales del inc. 6, 10 y 13 del Art. 50 del Código Procesal Penal”, menciona la resolución judicial. Ahora se aguarda la conformación de un nuevo tribunal para el juzgamiento del ex rector y la ex directora de Talento Humano de la UNA.

RECUSACIÓN. Los abogados defensores Juan Villalba y Yamil Coluchi habían presentado la recusación de los miembros del Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Javier Sapena, Leticia Fracchi y Ana Silveira, debido a que el juicio fue suspendido luego de ser interrumpido porque uno de los jueces se ausentó por más tiempo del plazo previsto.

LA CAUSA. Peralta está acusado por presuntos delitos de lesión de confianza e inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, mientras que Martínez se encuentra procesada por apropiación y estafa.

El enjuiciamiento es por las presuntas irregularidades que derivaron en una revuelta estudiantil contra la corrupción y la falta de transparencia en la UNA, en setiembre del 2015.

Según investigaciones periodísticas de ÚH, el ex rector repartió rubros docentes entre sus allegados, lo que incluía a decanos de facultades. Las publicaciones generaron una marea de protestas y manifestaciones de universitarios.