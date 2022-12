Una navidad bien paraguaya se vive en Multiplaza

En esta divertida ocasión, Papá Noel se llenó de regalos tradicionales del Paraguay y complementó su atuendo con un sombrero pirí, una camisa de ao po’i y la faja tricolor.

El arbolito se encuentra decorado con hermosas artesanías paraguayas, ao po’i y pantallas. Papá Noel pidió a todos que, en vez de dejar galletas en el arbolito, le dejen chipa, su nuevo plato favorito, que lo probó con su gran amigo Muza.

Esta temporada se vive una navidad a lo paraguayo, en familia y amigos compartiendo las tradiciones de siempre.

Multiplaza invita a vivir esta experiencia navideña completamente a lo nuestro y que los clientes aprovechen a realizar las compras por fin de año, ya que cuenta con un mix comercial completo, para encontrar todo lo que cada persona necesite.

El euipo comentó, que sin el apoyo de clientes y amigos que los acompañaron en todas las actividades y le mostraron a Papá Noel que la navidad Multiplaza es hemosa, cálida y alegre, no lo hubieran logrado. La navidad no se trata solo de eso, por eso no pudo faltar el hermoso pesebre para recordar lo que realmente se está celebrando. Desde Multiplaza desean una muy feliz navidad y un prospero año nuevo para toda la gran familia de clientes y amigos.