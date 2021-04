Una loable acción: Barbero libera internet a estudiantes

“Esta iniciativa surgió a raíz de la necesidad de aportar alguna solución a la problemática que se generó a partir de la pandemia en torno a la educación virtual de los niños. No todos tienen acceso a un teléfono o si lo tienen, el problema es el saldo, ya que los megas expiran muy rápido y las tareas suelen ser muy largas, es más, en algunos casos las clases son en vivo. Eso fue lo que nos motivó a buscar alguna forma de aportar una solución y ya que en el local contamos con wifi, se nos ocurrió liberar la contraseña y también otorgar un espacio limpio y desinfectado para que los interesados puedan acercarse”, resaltó el propietario del local.

Sosa refirió que otros locales están imitando esta noble acción, ya que en estos momentos de pandemia es de suma importancia aportar el granito de arena por la crítica situación que vive el país. “No pensé que tuviera tanta repercusión, pero me alegra porque los niños se acercan, algunos quedan y dan clases en vivo y otros hacen la pasada, descargan la tarea y van de vuelta a su casa. Además, muchos comercios y particulares imitaron la acción que se convirtió en tendencia y eso es lo más importante, que la gente se siga uniendo y así llegar a más personas que necesiten”, remarcó.

El trabajador sostuvo que también habilitaron internet para todas las personas que necesiten el acceso, ya sea niños, jóvenes y que hasta inclusive tuvieron un caso de una persona que llegó al negocio para realizar home office. “El internet es para todos los que necesiten”, comentó.

Sosa sostuvo que las clases son llevadas a cabo con todos los protocolos sanitarios, como lavamanos, alcohol, tapabocas y además disponen de mesas y sillas para que los chicos puedan estudiar. “Los chicos que vienen están en grupo de entre 3 y 7 aproximadamente. En realidad, muchos no tienen lo esencial que son los teléfonos. Solemos prestar para descargar las clases cuando envían vía PDF o archivo, pero la necesidad es grande, ayudamos con todo lo que tenemos a mano. Tampoco puedo descuidar mi trabajo, porque al final yo vivo de la barbería y también tengo que atender mi negocio”, acotó.

“El horario de apertura es desde las 9:00, pero hablando con Ña Lucía, que es la dueña de la casa, ella abre su portón a las 7:00 y ya siempre dejamos preparado para los que quieran llegar y conectarse también, señalamos la contraseña para que directo se conecten en el caso de que nosotros no estemos”, comentó.

DONACIONES

Sosa resaltó que tiene apoyo de los vecinos, quienes felicitan la loable acción y les brindan donaciones para que las clases prosigan. “Muchos, aparte de agradecer, me acercaron tapabocas, jabones, incluso llegué a recibir chocolatada para hacerles merendar a los chicos. Tuvimos demasiada buena aceptación”, indicó el trabajador.

El propietario del local señaló que cualquier tipo de apoyo para los niños es bien recibido. “Pueden acercar víveres para los niños, está difícil la situación. A todos los que me escriben y quieren donar, prefiero cosas como meriendas o lo que fuese pero efectivo no, tampoco quiero que se malinterprete. Muchos me dejaron víveres, entonces los niños aparte de hacer sus tareas, ya van con un poco de arroz para sus casas o cosas así”, puntualizó.

Los interesados en realizar donaciones pueden contactarse al teléfono (0983) 260-984.

