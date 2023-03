Una instancia decisiva que obliga a pisar firme

Volviendo al Azulgrana medirá el 9 de marzo a Fortaleza que aplastó en su feudo a Maldonado de Uruguay por 4-0. El respaldo para el equipo brasileño fue enorme en el estadio mundialista Arena Castelao, que fue sede de la Copa del Mundo 2014, donde se disputaron seis partidos contando como protagonista al propio anfitrión, cuando enfrentó a México y Colombia. El escenario tiene capacidad para 65.000 espectadores, siendo uno de los más modernos en su país. Este campo visitará Cerro y es probable que ya elabore con su hinchada el acompañamiento que siempre es tan necesario en carácter de visitante. En lo futbolístico, Fortaleza es dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, quien estuviera antes en Newell’s, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, Unión La Calera y desde hace un año al frente del equipo de la capital del estado de Ceará. Este jueves a las 21:00 será el choque de ida y la revancha está prevista para el 16 de marzo, en la Olla en el mismo horario. Los otros emparejamientos asignan Millonarios de Colombia – Atlético Mineiro, Huracán – Sporting Cristal y Magallanes – Independiente de Medellín. Los ganadores irán a Fase de Grupos de Libertadores y perdedores a la Sudamericana. Sin concesiones Y efectivamente, yendo a la Sudamericana, la primera ronda contempla para los equipos paraguayos la realización de: Pasado mañana Tacuary – General Caballero en el Defensores del Chaco y al otro día Guaraní oficiando de local en cancha de Olimpia ante Ameliano. La recompensa en esta instancia es de 225.000 dólares para el local y 250.000 para el visitante. En caso de los vencedores se adjudicarán el derecho de integrar las series que conforman cuatro clubes y con un beneficio de 900.000. Para este año, la Conmebol implementó un premio adicional como “mérito deportivo”: 100.000 más por victoria. Hay sobradas razones para “jugar a muerte” lo que se viene y como lo dijo el propio Héctor Melgarejo, presidente de Ameliano, logrando el objetivo inicial es como salvar el año. Brillante progreso Independiente del Valle se erigió en el campeón de la Recopa al vencer al poderoso Flamengo desde los penales en el mítico Maracaná. Su ascendente carrera llegó al pico en el 2019 venciendo a Colón en la Olla y alcanzando el título de la Sudamericana. En el 2021 se adueña de la Liga Pro de Ecuador. Al año siguiente se alza con la Copa Ecuador, en ese mismo periodo logra otra vez la Sudamericana venciendo a São Paulo. Este año volvió a recoger el cetro de la Supercopa de su país ante el Aucas, redondeando tres títulos internacionales y tres campeonatos locales. No debemos olvidar que Independiente del Valle entró firme en la edición de la Libertadores 2016, cayendo en la final ante Atlético Nacional, como también fue finalista en el 2020 ante Flamengo. Además, registra peleas por el título en la Sub 20, tres finales de Copa Libertadores de esa categoría. Evidentemente, el Independiente del Valle tiene un progreso brillante y muy valorado en el continente. Gran festejo Argentina prepara su fiesta para presentar ante su público la Copa del Mundo obtenida. Primero en el estadio Monumental el 23 de marzo, en el amistoso ante Panamá, y luego el 28, frente a Curazao, en Santiago del Estero. Engloba muchísimo el momento albiceleste si se le agregan los premios The Best, organizados por la FIFA, que hizo un póker al distinguir a los mejores del mundo: Messi y Martínez como jugadores, Scaloni como DT y a la hinchada argentina. Se cumplirán actos especiales en cada presentación y la convocatoria, que no se dude, será enorme. En tanto, se aguarda la confirmación dicho sea de paso de las próximas clasificatorias, que todo parece indicar se cumplirán en setiembre. Por nuestro lado, Paraguay tiene previsto un amistoso ante Chile el 27, en el estadio Nacional de Santiago. Giro total Se manejaba como posibilidad, ya que estamos hablando de selecciones, de la presencia de Gareca al mando de Ecuador, sin embargo sorprendió la noticia de que el ex técnico de Perú tomó la decisión de retornar a la conducción de Vélez, luego de ocho años. Con esta entidad conoció de cuatro conquistas: Clausura 2009 y 2011, Torneo Inicial 2012 y Campeonato de Primera 2012/2013. Su acuerdo es hasta fin de año, llevado más por lo afectivo que lo económico. Mucho se habló de su vínculo con Ecuador, que en estos momentos mantiene un litigio con Gustavo Alfaro, quien advirtió que si no cumplen lo acordado recurrirá a la Justicia. Hay una enorme diferencia entre lo que reclama el estratega y lo que pretende pagar la Federación Ecuatoriana.