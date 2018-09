Una dura puja por ser el lateral izquierdo en Olimpia

En contacto con Fútbol a lo Grande, por la 1080 AM, Iván Torres indicó: “Es una competencia sana y trabajamos al máximo. Todos estamos preparados para jugar y en lo personal, esperando la oportunidad de volver. Antes me tocó a mí, ahora otro compañero que tiene la chance de jugar”.

El puesto natural de Tito es el de volante, zona donde en este torneo aún no le ha tocado jugar: “Seguramente en cualquier momento se presenta la ocasión para jugar en mi puesto. Pero tampoco estoy preocupado por eso. Si me toca esperar, voy a esperar y cuando me toque jugar voy a tratar de aprovecharla al máximo”. El jugador tiene contrato hasta junio del 2019, que está a gusto en el Decano y ahora solo piensa en lograr el bicampeoanto.