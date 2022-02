Una camada de oro

A principio de la nota rememoró sobre sus inicios en el fútbol: “No puedo dejar de recordar cómo me inicié en el fútbol, ni para mi pasaje no tenía cuando empecé fueron mis compañeros del club (Luqueño) quienes me daban”. No imaginó que después tendría una carrera brillante a nivel local e internacional.

Consultado sobre la camada albirroja de 1992, expresó: “Éramos un grupo muy unido, en ese momento no dimensionamos que estábamos escribiendo páginas doradas para el fútbol paraguayo. Después de conseguir el título y la clasificación muchos compañeros salieron a jugar en el exterior. En lo personal terminé ese torneo con mucha confianza y sabiendo que el gol que marqué ante Colombia fue decisivo para lograr el objetivo”.

Se puede destacar que antes del inicio del Preolímpico (92) cinco de los seleccionados jugaban en el extranjero: Rubén Martín Ruiz Díaz, César Velázquez, Guido Alvarenga, Gustavo Neffa y José Saturnino Cardozo. Posteriormente migraron Celso Ayala, Osvaldo Peralta, Carlos Gamarra, Andrés Duarte, Ricardo Sanabria, Francisco Arce, Hugo Ranulfo Sosa, Hugo Marcelo Ovelar, Jorge Campos, Julio César Yegros y Arsenio Benítez.

“El Preolímpico fue un puntapié inicial para luego obtener la clasificación al Mundial de Francia 98. Fuimos la base”, expresó el luqueño. Se puede mencionar que de aquella plantilla del Preolímpico, ocho jugadores incursionaron en el Mundial de Francia 98: El arquero Ruiz Díaz, Ayala, Gamarra, Alvarenga, Arce, Campos, Yegros y Cardozo. Aquel Preolímpico fue el último título de Conmebol que obtuvo una Selección Nacional.



Títulos y trayectoria

Yegros, en Paraguay, jugó en Luqueño, Cerro Porteño, Olimpia y General Díaz. En 1994, fue campeón con el Azulgrana y en 1999 con el Franjeado. En el exterior estuvo en Mandiyu (ARG), Tolima (COL) y Cruz Azul, Cruz Azul Hidalgo, Tecos, Pumas, Monterrey, Jaguares de Chiapas, León, Querétaro, Celaya y Lagartos de Tabasco de México. Logró 4 títulos con el Cruz Azul de México (dos torneos locales y dos Copa de Campeones).



El título del Preolímpico Sub 23 de 1992 fue la vidriera de un equipo que marcó hito.







