Un torneo diferente

Serán 11 fechas, de todos contra todos, con 5 partidos de local y 5 de visitante para cada equipo; la sexta fecha, a disputarse en canchas neutrales.

Tras estas 11 jornadas, los ocho mejores equipos de la tabla de posiciones pasarán a jugar cuartos de final, enfrentándose el 1º contra el 8º, 2º contra 7º, 3º vs. 6º, 4º vs. 5º, en una liguilla que no se veía en Paraguay desde el año 2003.

El único adelanto que tendrá la fase regular es el de la fecha 5, mientras que la 6ª (la del clásico Cerro-Olimpia), que coincide con el combo eliminatorio de noviembre, queda a definir fecha. En cuanto a los promedios, solo se sumarán puntos para esa tabla en la fase regular, dejando en disputa de esta forma 33 puntos, no 66 como en una temporada común.

Para la sexta fecha, quedó definido que el superclásico entre Cerro vs. Olimpia se jugará en el Defensores del Chaco; el resto de los partidos se jugarán en La Nueva Olla, Arsenio Erico, Luis A. Giagni, Nicolás Leoz y Tigo Manuel Ferreira.