Un sueño de toda su vida

“Es algo que venía soñando desde chica. Yo cuando iba creciendo, jugando sudamericanos, teniendo a Julieta que tiene ya una carrera larga en LPGA, uno va creciendo y sueña con estar ahí”, empieza diciendo a ÚH Sofía García.

“Con los años me di cuenta de la realidad de jugar a ese nivel, uno se prepara y sueña. Con los años obviamente fui a los EEUU para llevar una carrera deportiva y universitaria; y así acostumbrarme a lo que es jugar en ese nivel”, amplía.

El golf es un deporte de alta sociedad, de clubes sociales, sin embargo, Sofía es la antítesis porque viene de una familia humilde que ha entregado todo para que ella pueda ser jugadora profesional, apoyada siempre por sus padres.

en un año. García Peralta empezó a perseguir más de cerca hace un año para lograr la tan ansiada tarjeta de la LPGA. “El año pasado empecé a jugar en el Tour del Epson, la gira de ascenso. Tuve semanas buenas y malas, aprendí mucho ahí, porque uno también aprende con las personas con quienes va jugando, uno va aprendiendo que uno tiene lo suyo”, explica.

En lo más alto. Hasta ahora el torneo más importante que jugó en su carrera es el US Open, el mayor y más importante de golf de los EEUU. “En junio yo había clasificado en el torneo más importante de mi carrera que fue el US Open y, para mí, esa semana fue increíble. Era lo más alto, mi coach me había dicho: “Disfrutá que este es el paso para lo que se viene”, sonríe Sofía.

“Traté de enfrentar de una manera muy positiva el Q –el torneo de clasificación–, fueron 8 rondas exigentes, pensando lo que pueda pasar, pero también aceptando la realidad. En un momento yo estaba 6ª; afortunadamente las cosas se fueron dando y llegué a esa última ronda. Para mí tiene un significado más que especial porque a mí me pone a un pasito más cerca de los Juegos Olímpicos de París 2024”, concluye con optimismo. Sus sueños de jugar en la LPGA se han cumplido y el 2023 enfrentará con todo.



Sofía García logró la tarjeta para jugar en LPGA Tour de golf en el 2023.



Una proeza que la convierte en la 2ª paraguaya en el valioso circuito del mundo.



Una impresionante carrera juvenil

Se podría decir y nadie podría cuestionar que Sofía García es una prodigia para este deporte, al igual que Julieta Granada en su momento.

Sofi empezó a jugar desde muy niña y representó a Paraguay en cuantos torneos había. Ganó 7 veces la Copa de los Andes entre el 2012 y 2019. Fue la primera paraguaya en ganar un Campeonato Sudamericano Amateur, como mayor y también como junior ganó en el 2015 y 2016. En el 2019 logró el título del Dutch International Junior Open.



“Para mí tiene un significado más que especial, porque a mí me pone a un pasito más cerca de los Juegos Olímpicos de París 2024”.



Autosuficiente y cocina sus comidas

Sofía García es de las paraguayas que persiguen sus sueños peleando duro lejos de la familia. “Me gradué en la Universidad (Texas Tech University) aprovechando la pandemia e hice un masterado. Trato en lo posible de organizarme para entrenar, estudiar y cocinar mi propia comida, por sobre todo para comer saludable”, ríe. Se muda para vivir en Orlando, Florida, para jugar con todo en el 2023.



“En junio jugué mi mayor torneo hasta ahora, el US Open, es lo más alto. Mi coach me dijo: ‘Disfrutá que se viene algo más grande’”.



Descanso y familia por fiestas

La golfista se tomó sus semanas libres para encarar con todo desde enero la temporada. Llegó para pasar las fiestas con sus padres.