Un show mágico virtual

Paco el Mago es uno de los artistas para niños que ofrece sus servicios online, que incluye grabación de diez minutos de show, nombrando al niño que está de cumpleaños. También se puede insertar fotos o videos familiares. “Publiqué el aviso en mis grupos de WhatsApp y ya realicé como diez videos. Todo empezó cuando se me ocurrió grabar unas recomendaciones para los más pequeños con el muñeco Kike, que instaba a los niños quedarse en la casa, lavarse las manos, etc. Luego se me ocurrió nombrar a alguien si está de cumpleaños, ya que varios trabajos se suspendieron por la cuarentena, y de esta forma, resolvemos que el niño tenga su recuerdo del cumpleaños y una celebración especial en casa”. Su familia le ayuda con las grabaciones. En el futuro, cuando acabe la cuarentena, pretende seguir ofreciendo el servicio. Para más consultas llamar al (0991)822-032.