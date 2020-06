Un septuagenario logra una buena producción hortícola

Se trata de Isidro Ruiz de la comunidad de San Juan Bautista, distante a 9 km de Concepción, donde cuenta con una finca de 11 hectáreas. Es viudo y con hijos adultos que ya están con sus familias que viven en diferentes lugares.

Actualmente, tiene hermosa producción de lechuga, acelga, cebolla, orégano, menta’i, ruda, romero, entre otros, que los comercializa en el Mercado Municipal de Concepción.

Siempre fue agricultor, sin embargo, hace 3 décadas que se dedica a la producción hortícola ya que es más productivo y beneficioso económicamente. “Es más conveniente la producción de huerta, ya que me da diariamente ingresos económicos”, destacó Isidro. Demostró que no cuenta con sistema de riego, pero sí suficiente agua para el riego que lo hace en forma manual. “Yo riego con mis manos, utilizo regadera, no tengo infraestructura, por eso que cultivo solamente lo que da mi capacidad para mantener”, agregó.

Destacó que por suerte tiene mucha salud para seguir trabajando y que así se mantiene sin necesidades, ya que apoya al subsidio de la tercera edad que recibe del Gobierno. “Yo no apego solo al subsidio, tengo fuerza para seguir trabajando y ayudo al aporte que me da el Gobierno”, comentó el septuagenario. JR