Un Senado argentino polarizado decide si legaliza el aborto

La sesión para debatir el proyecto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández fue convocada para las 16:00 locales del martes y se prolongará varias horas antes de la votación, cuyo resultado aparece casi empatado, en un tema que divide aguas en el interior de las fuerzas políticas.

El Congreso volverá a ser escenario de manifestaciones a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación, pese a las limitaciones que impone la pandemia del coronavirus.

Uno de los 72 senadores no podrá participar de la sesión por estar suspendido tras haber sido denunciado por acoso sexual. Además, es poco probable que este en condiciones de votar el senador y ex presidente Carlos Menem, de 90 años, hospitalizado con problemas cardíacos y renales. Declarado antiabortista, durante su gobierno (1989-1999), Menem instituyó el ‘Día del niño por nacer’. En caso de paridad de votos, deberá desempatar la titular del Senado, la ex mandataria y actual vicepresidenta Cristina Kirchner, quien pese a que durante su gobierno (2007-2015) no impulsó la legalización del aborto, cambió de posición y votó a favor en 2018 cuando el Congreso trató por primera vez un proyecto de IVE.

Pulseada. Tras la aprobación hace dos semanas en Diputados –con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones–, todas las miradas están puestas en el Senado, históricamente más conservador.

“Este es el momento para que se apruebe finalmente el proyecto de ley de IVE. ¡Basta a la estrategia de criminalización, de estigmatización, de cercenamiento de libertades que hemos padecido históricamente las mujeres y los cuerpos gestantes! ¡Es hoy!”, lanza Fabiola Heredia directora del Museo de Antropología de la Universidad de Córdoba, en una declaración difundida por redes sociales.

Debido a la pandemia, las masivas marchas de los pañuelos verdes –símbolo de los activistas a favor de la legalización del aborto– dejaron paso a campañas en redes sociales, performances callejeras o ‘pañuelazos’, a excepción del día del debate en Diputados cuando miles se manifestaron frente al Congreso en un marco que se repetirá el 29 de diciembre.