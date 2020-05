Un sector gastronómico desafía al Gobierno y reabre sus locales el 25

La empresaria gastronómica Aramí O’Hara, indicó que en ese marco impulsan la campaña Encendamos el fuego, con la que buscan que Salud Pública no solo apruebe el protocolo sanitario presentado, sino que además establezca una hoja de ruta para que este sector comience a reactivarse en un breve plazo.

“Somos 500 dueños de restaurantes y hay posiciones dispares dentro del grupo. Hay un grupo que está con la tesitura de reabrir el 25, otro grupo que no y cada uno, en su individualismo, tomará la mejor decisión y asumirá las consecuencias de la misma”, expresó O’Hara.

La empresaria aclaró que la decisión de reabrir fuera de la fase que le corresponde al sector no se trata de una irresponsabilidad ni falta de conciencia sobre la situación de la pandemia, pues de hecho todos los adherentes al Núcleo de por sí ya están poniendo en práctica todas las medidas de seguridad e higiene.

“La guinda de la torta fue que nos pidieron a los gastronómicos que no abramos, no porque no se confíe en nosotros, sino porque no se confía en el comportamiento del cliente. Pero con ese criterio, de falta de trazabilidad, en realidad, no debería estar funcionando ningún negocio”, se quejó O’Hara, al justificar la reapertura de sus establecimientos.

Arbitraje. O’Hara informó también que ayer mantuvieron una reunión con cerca de diez diputados nacionales, que se comprometieron a arbitrar y obtener el compromiso del ministro Julio Mazzoleni con respecto a la aprobación del protocolo presentado por los gastronómicos y a trazar una hoja de ruta para la reapertura final de los locales gastronómicos. “No queremos que la sociedad nos vea como irresponsables, pero hay que entender que estamos defendiendo casi 140.000 puestos de trabajo directos e indirectos. El rubro de los restaurantes y afines respetó desde el primer día todas las medidas del Gobierno de Mario Abdo, y aun así nos sentimos ninguneados”, expresó O’Hara, y volvió a aclarar que el rubro está con “la sangre en el ojo” y ya no está en condiciones de aguantar más.