Un poquito tuyo, por Telefuturo

Con Jorge Salinas, Marjorie de Sousa y Lorena Herrera como protagonistas, el jueves 24, a las 15.00, Telefuturo estrenará la novela Un poquito tuyo. La producción mexicana se emitirá de lunes a viernes por el canal de Villamorra.

La nueva propuesta cuenta la historia de Antonio Solano, un padre extremadamente exitoso que proviene de una familia humilde, que se esfuerza por dar a los suyos todo lo que no pudo tener en su juventud. Pero en su afán de que a su esposa e hijos no les falte nada, por su gran generosidad, los echa a perder y, como resultado, los tres niños: Eduardo, Javier, y Viviana se convierten en malcriados que no hacen más que gastar el dinero en cosas superficiales. Por su parte, su esposa, Catalina, se preocupa solamente por su estética. Raúl Coronado, Thalí García, Alexa Martín, entre otros, completan el elenco.