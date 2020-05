Un PF todoterreno

Estos son solo algunos de los ítems que se destacan en el extenso y exitoso currículum del ex central de Libertad, Hayes y Humaitá, aunque como tal se califica solo de un sacador con buen salto.

“Mi inicio en esta hermosa profesión se remonta a cuando jugaba por el club Libertad, en las inferiores. En ese entonces (1979), el profesor Fabián Arrúa me pregunta si me interesaba hacer el curso, y acepté. Así, en el 81 terminaba ya la carrera como mejor egresado de la promoción”.

Empezó en la Albirroja en las Eliminatorias para Corea -Japón cuando fue llamado por el entrenador Sergio Markarián, quien justamente en 1984 estando en Libertad lo había convocado a trabajar con él en Primera. Recordó que “quince años más tarde (1999), Markarián me invita a formar parte de su cuerpo técnico en la Albirroja, y es por ello mi agradecimiento por toda la confianza hacia mi trabajo, pudiendo así conocer a grandes futbolistas que representarían al Paraguay en tres mundiales seguidos”.

LA LESIÓN DE ROQUE. De los muchos casos que le tocó vivir de cerca recordó el caso de la lesión de Roque Santa Cruz en la previa contra Argentina al que el delantero marcó el gol para la primera histórica victoria, luego de 84 años, sobre los albicelestes para las eliminatorias Alemania 2006.

“El doctor Osvaldo Pangrazio trajo una lista de los ejercicios que recomendaba el Bayer Munich. Roque venia de una lesión muscular. Lunes hasta el miércoles lo hicimos hasta que le dije a Maño Ruiz para cambiar el trabajo. Me autorizó y desde el jueves le intensifico a Roque y me vino encima el doctor Pangrazio: ‘No podes hacer eso’. Así Roque fue haciendo algo diferente y el doctor enojadísimo me dijo: ‘Vas a ser vos el responsable si le pasa algo’. ¡Menos mal que ganamos! El día del partido nos reunimos el cuerpo médico y técnico. Les dije que la pierna aguantaba 45 minutos. Ganamos la votación 3 a 2. Roque jugó, error de Heinse, gol y luego sintió la pierna; salió y quedó en la historia. Luego ya fue una anécdota porque el doctor Pangrazio ya no pudo decirme nada. Quedamos todos felices y contentos”. Roque fue titular y marcó el 1-0 final.

CAMPEÓN DEL MUNDO. En 1988 Tabarelli fue el PF de la Selección Paraguaya que por primera vez se coronó campeón del mundo en salonismo (en Australia). “Fue valorado y lo seguirá siendo porque fue una proeza y un titánico trabajo de los dirigentes encabezado por Rodolfo Alarcón y su hermano, que era el técnico y dirigente, doctor Mayans, yo y Mario Lezama. Nos preparamos tres meses antes, pero un año antes ya le seguíamos a Brasil en amistosos, Brasil venía invicto 12 años, el dream team. Me iba a Brasil a mirar sus partidos”, rememoró. Prosiguió que “nos encerramos entre 10 a 15 días en el hotel Guaraní, practicábamos de noche y tratábamos de dormir de día, un trabajo bien elaborado. Le ganamos a Brasil con jugadores de alto nivel”.