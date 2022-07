Un partido más de sanción para Aquino

Raúl Prono, miembro del Tribunal de Disciplina de la APF, confirmó ayer que la sanción a Claudio Aquino por la expulsión y posteriores gestos que realizó en el partido ante Libertad será por dos fechas.

“En su descargo, Claudio Aquino invocó molestia ante el trabajo arbitral y pidió disculpas”, explicó Prono en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM. Luego se explayó: “El gesto que hizo Claudio Aquino no es bueno, pero tampoco es obsceno. Por eso evaluamos y le dimos dos partidos”. Aquino no disputó la última fecha ante Tacuary y para purgar su sanción no estará en el debut del Clausura ante 12 de Octubre de Itauguá, además deberá pagar una multa de cinco salarios mínimos. Tras la eliminación, el plantel volverá este fin de semana a entrenar.