Un innovador proyecto busca combatir déficit habitacional

Una innovadora propuesta a bajo costo para las personas que no cuentan con casa propia presentó la Fábrica Social de Viviendas, empresa de la organización Techo. Se trata de cuatro modelos de casas, con precios que van desde los G. 20, 26, 30 y 35 millones, al contado, o financiadas en cuotas de 5 a 10 años, a ser construidas en 10 a 15 días.

Se trata de dos tipos de soluciones habitacionales a bajo costo, con piso de hormigón, techo con cielorraso, instalación trifásica y sanitaria, a un precio de G. 20 millones, mientras quienes quieren agregar espacios, como una habitación, pueden optar por esta posibilidad desde los G. 8,5 millones.

Con esta propuesta, la Fábrica Social de Viviendas quiere aportar su grano de arena a la disminución del déficit habitacional que este año afectaría a un millón y medio de paraguayos, que no tienen en dónde vivir o moran en condiciones inaceptables.

La opción también incluye la posibilidad de agregar módulos a construcciones preexistentes como una habitación simple y doble, baño y cocina-comedor. Los precios van desde los G. 8,5 millones, hasta los G. 12 millones. Todos incluyen instalación eléctrica y sanitaria. El tiempo de construcción es de 4 a 7 días.

ACCESIBILIDAD. Aldo Pusineri, director ejecutivo de la Fábrica Social de Viviendas de Techo, indica que la accesibilidad de estas viviendas responde a una lógica de eficiencia, pues al ser prefabricadas fueron diseñadas y testadas hasta optimizar cada metro cuadrado. “Todos los espacios fueron pensados para que entren los muebles y sean cómodos. No quedan espacios inservibles y no se gasta en materiales de construcción que no se terminan utilizando”, destaca Pusineri.

Agrega que las viviendas son modulares; es decir, se pueden ir adhiriendo ambientes que encajan perfectamente y son fáciles de instalar. “La familia puede construir solo un dormitorio y baño, y cuando pueda, agrega la cocina y una habitación más para los niños. La casa se verá terminada y lista, desde el inicio, pero será fácil de ampliar cuando se desee”, agrega.

MATERIALES. Las viviendas son construidas con materiales de alta resistencia, como una solución de construcción definitiva, que incluye piso de losa de hormigón armado; paredes de fibrocemento, material resistente al fuego y al agua; ventanas abatibles; techo de chapa galvanizada; aislación del techo de cielorraso de membrana aluminizada y toda la instalación eléctrica trifásica.

Pusineri mencionó que el interesado puede solicitar la cotización de materiales de alta gama y puede “cambiar la chapa tradicional por chapa doble con poliuretano expandido dentro, o también la opción del doble revestimiento, piso cerámico o vinílico”.

Más sobre la Fábrica Social de Viviendas en https://fabricasocial.com.py.