Un esquema de doble estafa habría usado el supuesto reclutador de RGD

Según el denunciante Gerardo Rojas (nombre ficticio), el empresario Pedro Acosta le ofrecía créditos rápidos y hacer negocios con él. Entonces, le daba un cheque diferido por el monto solicitado y, a cambio, como garantía, le pedía otro cheque, por la misma cantidad. Así se hacían los famosos cambios de hojas.

Rojas, al ir a efectivizar los cheques diferidos, los bancos o financieras le daban el dinero, pero cuando terminaba el plazo (60, 90 y 120 días), debía ser cobrada la deuda, pero los cheques eran rechazados por orden de no pago que pedía Acosta y luego ya por insuficiencia de fondos.

Por esto, las entidades bancarias iban al endosante, que en este caso era la víctima, y pedía que pague el valor de ese cheque.

Aparte, supuestamente los cheques que entregó la víctima a Pedro Acosta como garantía, este los negociaba con González Daher, con terceros u otros bancos, quienes luego intentaban cobrar la deuda, pero como las sociedades de Acosta habían quebrado, le requerían al librador, en este caso, Gerardo Rojas.

Como supuestamente las sociedades Vita Cora SA, Vita Cosmeticos SA, Vita Cosmetic, Face to Face y otras que manejaba Acosta comenzaron a saturarse en el sistema financiero, quebraban y las deudas no se podían cobrar por insuficiencia de fondos.

Hoy el empresario está enfrentando un proceso penal, justamente por una denuncia de estafa, apropiación y documentos no auténticos, ya que supuestamente utilizaba chequeras de otros y no pagaba las deudas de las negociaciones que hacía con estas. La fiscala que interina la investigación es Natalia Cacavelos.

ORDEN DE NO PAGO. Las órdenes de no pago eran un sistema que supuestamente también usaba Acosta. Esto es, cuando el librador de los cheques realiza una denuncia policial pidiendo la cancelación del cheque, por lo que el ejecutante no puede efectivizar el cobro de la deuda.

VÍNCULOS. Este modus operandi el empresario no lo aplicó al parecer con una sola persona, sino con otras que no quieren hablar por miedo.

Del sistema utilizado, según las denuncias, era muy difícil salir, ya que Pedro Acosta pedía cada vez más cheques para cambiar, incluso, amenazas de por medio cuando le requerían que pague él sus deudas, según las denuncias.

En ese momento entraba RGD, presuntamente, ya que a sus manos habrían ido a parar algunos cheques que las víctimas dieron a Pedro Acosta. Posteriormente comenzaba la extorsión para cobrar los saldos que figuraban en los cheques, más los intereses.

Inclusive, luego de salir de prisión (a donde fue a parar justamente por el tema de usura y lavado de dinero), Ramón González Daher seguía operando, haciendo llamadas o enviando mensajes a sus deudores, y a quienes nada tenían que ver con él.

Además de Acosta, habría más personas que serían reclutadores de víctimas para González Daher, o quienes hicieron cambios de cheques ajenos para saldar una deuda.

REPETIDO ESQUEMA. El ex dirigente deportivo Ramón González Daher hoy está procesado por denuncias en su contra, ya que aparentemente utilizaba el sistema fiscal y judicial para promover demandas contra sus deudores, que se veían involucrados por créditos con él.