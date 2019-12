Un costoso proyecto de Mitic no tuvo correcta socialización

El experto informático, alertó que el despilfarro en adquisiciones de tecnología lleva años en el país y no descartó que esta no sea la excepción. “Me parece que el proyecto no fue socializado lo suficiente, si bien existe un proceso para evaluar proyectos de inversión pública, el cual implica a instituciones como STP, BCP, etc., no sé qué tanto se evaluó el detalle y los objetivos del mismo. Cuando yo empecé a investigar el proyecto encontré dos casos que llaman la atención, uno fue un fondo que se destinaría al Programa Nacional de Observación Terrestre, para realizar un ‘estudio de factibilidad del satélite paraguayo’, cuando le pregunté a la Agencia Espacial Paraguaya me dijeron que no sabían nada sobre esto. Más tarde encontré que el Parque Tecnológico Itaipú ya había pagado un estudio de factibilidad similar, financiado también con fondos de Conacyt. El segundo caso implicó a Omapa, el proyecto mencionaba una contratación directa a esta organización para el desarrollo de ‘olimpiadas de talento digital’. La organización Omapa nunca había sido informada al respecto de este plan, tampoco conocían el contenido de estas olimpiadas que habrían de realizar”, manifestó.

Para Insaurralde, quien lidera un grupo de trabajadores informáticos que cuestionan el proyecto, el Mitic se debería enfocar en resolver problemas estructurales. “Es un préstamo que vamos a pagar durante poco más de 20 años. Hace un tiempo hablé con la Abogacía del Tesoro, ellos requieren un sistema informático para agilizar el proceso de registro y creación de empresas, y no solo eso, también el poder implementar un registro de beneficiarios finales”, dijo.