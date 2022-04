Un buen viaje: Libros acompañan a pasajeros en biblioteca de colectivo

Fomentar el hábito de la lectura, conocer más sobre historia del Paraguay, apoyar a escritores locales y que el tránsito diario en el colectivo sea más ameno son puntos que busca fomentar esta iniciativa.

La campaña cuenta con el apoyo de una editorial que aportó cientos de libros para los colectivos.

Suman donaciones de todo tipo de textos de organizaciones, cuenta Sandy Ayala, gerente de la firma Magno SA, que explota la Línea 12.

“La idea es también recibir donaciones de la gente para llegar a más unidades. Hasta ahora no cubrimos el 100% de la flota, pero sí la mayoría”, explica Ayala.

Números. Para la partida del programa, que se inició ayer por la tarde y se lanza oficialmente en la fecha, se cuenta con 850 ejemplares.

Novelas policíacas, cuentos infantiles y relatos para todo público son algunos de los géneros disponibles.

No faltan los materiales sobre Historia del Paraguay y de los escritores locales como Nelson Aguilera y María Eugenia Garay. “El aporte es también para la cultura general, sabemos que la gente busca informarse cada vez más, que muchas veces no pueden adquirir ejemplares similares o no tiene tiempo para leer entre tantas actividades”, agrega Sandy Ayala.

Cambiar durante el trayecto los teléfonos celulares por las páginas impresas es otro de los objetivos planteados.

Cada unidad de bus tiene 8 ejemplares. Más adelante, la intención es ampliar la biblioteca a otra empresa “hermana”, según comenta Ayala.

Es la empresa San Isidro SRL que maneja las líneas 48 y 51 y cuenta con otros ramales que incluyen a otros sitios como Lambaré o Villa Elisa, con lo que la biblioteca móvil se expandirá a más ciudades de Central.

Mensajes. Con frases dirigidas a los usuarios, que son habitúes de la Línea 12, como cuentan desde la firma, intentan generar conciencia en los futuros lectores.

“Recordá que nunca es tarde para devolver este libro a la Línea 12, que otros también quieren leerlo”, es uno de los mensajes, dice la gerente Ayala. Los conductores no tendrán intervención de ningún tipo entre los libros y los pasajeros. Incluso los libros pueden llevarse al terminar el viaje, pero la condición es la devolución en próximos viajes, piden desde la línea.

La Unesco estableció cada 23 de abril como Día Internacional del Libro, buscando precisamente fomentar la lectura, desde 1988.

Cómo leer en movimiento

Seguir la regla del 20-20-20, leer 20 minutos, descansar 20 segundos y mirar objetos a 20 pies de distancia (6 metros), es recomendable para la lectura en viajes, dice el doctor Juan Carlos Ginés, del Departamento de Oftalmología de Clínicas. Pide un cuidado especial para las personas que sienten mareos en este tipo de actividades. Es falso que leer libros en el transporte cause astigmatismo, asegura experto.