Un abrazo más fuerte

Llega la época de festejos y alegrías, de brindis y regalos; del clericó, de comidas típicas y largas charlas con los primos y los abuelos... Este año no será la excepción. Hay que confesar que no vamos a estar todos, hay platos que van a sobrar, de los que ya no están, pero de quienes no nos vamos a olvidar.