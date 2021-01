Ulises dice que HC ya le dio su bendición para candidatarse

El diputado Ulises Quintana comentó que en la última reunión que mantuvo con Horacio Cartes el 31 de diciembre, el líder de Honor Colorado le manifestó su preferencia hacia él como candidato a intendente de Concordia Colorada. Solamente resta convencer al gobernador oficialista, Roberto González Vaesken, para que desista de apoyar a Esteban Wiens, el hijo del ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens. Además, el juzgado debe levantar la restricción que no le permite salir de la capital del país.

Quintana ya quiere alistarse para la campaña electoral en Ciudad del Este, pero necesita el levantamiento de la restricción que no le permite salir de Asunción. Quintana calificó la medida otorgada por el Juzgado para su libertad ambulatoria como “un cercenamiento a un derecho como diputado electo por Alto Paraná”, ya que señaló que esta medida no le permite cumplir plenamente sus funciones de legislador al no poder trasladarse hasta su departamento a realizar reuniones o audiencias públicas. “No corresponde esta restricción”, significó.

Agregó que su abogado solicitará en el transcurso de este mes el levantamiento de la restricción y aseveró que en su caso no existe peligro de fuga del país.

El legislador colorado está imputado, y es sospechoso de haber colaborado en un esquema de narcotráfico, liderado por Reinaldo Cucho Cabaña. El político salió recientemente de la cárcel, donde estuvo detenido durante casi dos años, ya que fue investigado por tráfico de drogas en carácter de cómplice y tráfico de influencias, en la causa por el Operativo Berilo.

Quintana comentó que Cartes tomó la decisión con base en mediciones que lo muestran en primer lugar como favorito y que el sector del gobernador González Vaesken debe aceptar que con un porcentaje de aceptación muy bajo no va a poder ganar a la oposición que actualmente tiene la estructura de la Municipalidad, ya que Miguel Prieto buscará su reelección. La última medición la hizo el gobernador para saber cómo está posicionado Wiens, comentó Quintana.

“Debemos buscar la unidad del Partido Colorado con base en las personas que tengan el mejor posicionamiento”, dijo y agregó que tratará de dialogar con el gobernador y su equipo para llegar a un acuerdo, el cual cree que es posible ya que su hermano, Luis González Vaesken, fue elegido como candidato de Concordia en Presidente Franco.

Existen otros candidatos, aparte de Quintana y Wiens, como Juan Ramírez, el concejal Juan Ángel Núñez, Juan Pereira y el médico Carlos Pallarolas, aunque este último se presentará por el equipo de Enrique Riera.

Las elecciones partidarias municipales tendrán lugar el 20 de junio de este año en todo el país y en octubre se harán las generales municipales. Este mes será de muchas negociaciones entre precandidatos, ya que desde el 22 de enero hasta el 8 de febrero el Tribunal Electoral Partidario de la ANR recibirá las inscripciones de los precandidatos, y estos deben ponerse al día con sus aportes partidarios.