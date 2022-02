ÚH propone a lectores libro que narra historia de Nelson Haedo

“Me siento muy feliz con esta alianza del diario Última Hora y el libro El León Guaraní para que pueda llegar a más personas, más jóvenes que como yo tienen un sueño. Para que sepan que la fe, la dedicación y la disciplina nos pueden hacer llegar a lugares que nos parecen imposibles”, expresó Nelson Haedo a Última Hora.

El jugador confiesa que su intención con este libro es ser un ejemplo para ese joven que está empezando a jugar al fútbol. “Para inspirarle a que se dedique, que crea que todo es posible en esta vida si realmente se desea”, sostuvo.

Haedo desea que los lectores disfruten de esta obra y que las anécdotas que no le gustaba contar “sean ejemplo de que hay que pasar los obstáculos para que el sol salga otra vez, así que espero que cada uno pueda sacar su mejor versión de lo que es este libro y pueda ser un granito de arena en lo que será su futuro, para cumplir un sueño. Saludos a todos y fuerte abrazo”, agregó el futbolista.

La propuesta literaria escrita por Víctor Belchior y prologada por Jürgen Born, presidente honorario del Werder Bremen, narra con un lenguaje sencillo y de forma amena la historia del futbolista desde las polvorosas canchitas del pueblo, su paso por el Tembetary, hasta su carrera en Europa, Medio Oriente y EEUU.

Además, se menciona su paso por la selección nacional, su regreso al país y desembarco en Cerro Porteño, hasta su retiro. Está ilustrado con fotografías, muchas de ellas inéditas.

Acerca del material, el escritor recuerda que llegar hasta Haedo fue por una serie de “causalidades o pequeños milagros”, como lo menciona el escritor argentino, también hotelero de profesión.

COMO LLEGÓ A NELSON. Víctor Belchior reside en Paraguay desde hace apenas un año. Llegó al país en busca de oportunidades laborales, ya que por causa de la pandemia no lograba trabajar en el rubro de hotelería, muy afectado por la situación sanitaria en su país de origen.

“Apenas hacía tres meses que estaba en Paraguay, y conocí a Tacuara Cardozo en CIDE (Complejo Internacional del Este), quien me sugirió la idea de hacer un cuento”, señala Belchior, autor de cinco libros editados en Argentina, de los cuales los dos últimos son cuentos inspirados en el fútbol.

Así fue que le hizo el cuento a Tacuara, el mismo se viralizó, y eso dio pie a que un amigo suyo, Pablo Ortega, quien también se dedica al rubro hotelero, le pusiera en contacto con Nelson Haedo.

Haedo, quien hacía un tiempo buscaba cómo escribir su historia en un libro, y al conocer la técnica de Belchior, le propuso el trabajo. “Así empezamos, y la elaboración del libro llevó unos seis meses, con videochats donde él me contaba su historia, y yo en paralelo hablaba con personas allegadas de su vida para que me aportaran visiones distintas”, recordó Belchior.

El escritor se adentró de lleno a la tarea, viajó a San Joaquín a conocer a los padres del jugador, así como a sus amigos, su casa, a fin de reunir una cantidad de información para la elaboración del material.

“Le aclaré a Nelson que no soy periodista, que hago literatura, cuentos sobre todo, y algunas pequeñas novelas, así que contaría su historia como si fuera un cuento, con información verídica, relatada de forma coloquial, como si fuera una película”, detalló.

MÁS DEL LIBRO. El relato que retrata la lucha, trayectoria y formas de sobrellevar obstáculos de Nelson Haedo, “a cualquier joven, deportista le puede servir de inspiración”, comenta Víctor Belchior, y suma que este va acompañado de muchas fotografías, algunas inéditas. “Me pareció importante que el relato fuera apoyado en la parte gráfica, con fotografías de todas sus épocas”, explicó.

Para el autor, esta tarea le brindó mucha alegría. “Muy feliz de haber tenido esta oportunidad. Me impliqué bastante en el trabajo, me metí en su vida, su historia, lo viví como algo propio y creo que por eso el resultado final fue escribir con mucho sentimiento. No fue como un trabajo, sino con muchísimo placer”, confesó.

VERTIGINOSO. El material se presentó días antes del partido de despedida de Haedo, por lo cual todo fue vertiginoso. “No hubo tiempo de hacer presentaciones más formales. Con ÚH vimos la oportunidad de hacerlo llegar de forma masiva, lo cual para ambos es lo más importante, saber que puede llegar a mucha gente", puntualizó.

Belchior sigue con su tarea de escritor y está en tratativas de trabajar en un proyecto con Tacuara, en tanto termina una novela que trata la historia de la amante de un dictador.

A saber

Lanzamiento: Libro El león guaraní, la historia de Nelson Haedo Valdez. El libro cuenta en cada capítulo momentos de la vida, historia y paso a paso hacia el éxito que acompañó al futbolista durante toda su carrera. Narrado en tono de cuento, el lector podrá conocer más a fondo al deportista que desde su más tierna infancia decidió que el fútbol será parte de su vida.

Autor: Víctor Belchior

Fecha de lanzamiento: Lunes 28 de febrero, con el ejemplar de ÚH.

Precio de venta al público: G. 70.000.