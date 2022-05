Uber de médicos en Argentina por problemas de salud

Los problemas sin resolver en el sistema de salud argentino convierten a los salarios de los profesionales y el servicio a los pacientes en las variables de ajuste, por lo que mientras las fuerzas políticas deliberan propuestas para mejorarlo, surgen soluciones ingeniosas como una suerte de Uber para buscar médicos.

Ante el deterioro salarial, muchos profesionales en Argentina salen de las obras sociales y mutuas privadas para atender de forma particular, lo que deriva en problemas como que los pacientes no encuentren a sus médicos en la cartilla, no consigan turno o tengan que pagar un monto extra. Para facilitar la interacción médico-paciente, el médico argentino e influencer Ignacio De Asua, de 37 años, creó una aplicación web que consiste en un “índice temático, organizado e interactivo” para buscar médicos en forma privada y cuyo link estará disponible en su cuenta de la red social Instagram, @doctorgrammer.