TSJE aclara al PLRA que no pueden usar el Padrón Nacional en interna

En una nota firmada por los asesores Carlos María Ljubetic y Luis Alberto Mauro, el organismo electoral sostiene que el Padrón Nacional será solo para las candidaturas concertadas, no así para las plurinominales.

“La Justicia Electoral solo puede recibir para la certificación correspondiente de padrones que son confeccionados por los partidos políticos sobre las bases de su registro de afiliados”, refiere la nota.

Al mismo tiempo argumenta que “pretender” utilizar el Registro Cívico Permanente (RCP) o el Padrón Nacional pertenecientes a otros agrupaciones políticas en su elección interna, en la cual elegirán candidaturas propias que no están sujetas a la Concertación, “contraviene principios y normas constitucionales y legales, por lo que su aplicación deviene improcedente por carecer de validez jurídica”.

Añaden que la propia Constitución Nacional y el Código Electoral, en su artículo 32, estipula que en las elecciones internas “son los afiliados de un partido político los que tienen derecho de elegir a sus autoridades legislativas o partidarias”.

No obstante, con el ánimo de disipar las dudas al órgano partidario, el asesor de la Justicia Electoral, Luis Alberto Mauro, anunció que el martes 23 de agosto convocarán a reunión con todos los partidos y movimientos de la Concertación. Esto con el fin de disipar las dudas sobre el mecanismo de votación en las internas partidarias previstas para el 18 de diciembre del 2022.

Cabe señalar que el 17 de agosto finalizó el periodo de inscripciones en la Concertación Nacional y la lista de duplas conformadas para pugnar por los candidaturas de presidente y vicepresidente, fueron seis.

Respuesta. Para el apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Cristian González, existe la intención del TSJE de incidir en la interna del PLRA. Calificó que la misiva no pasa de ser una nota, la cual será contestada. Restó importancia además que sean técnicos y no las propias autoridades las que firman la nota, que no llega a ser una resolución.

“Lamentablemente la Justicia Electoral continúa en su intromisión torcida y malintencionada en las internas del PLRA, a través de funcionarios que no tienen la facultad de hacerlo. Las internas son privadas de los partidos, el PLRA ya tomó una decisión firme sobre su padrón”, afirmó.

Adelantó que prepararán la nota para contestar, “pero el que emitió la nota no tiene la facultad de hacerlo porque hay una resolución del partido”, manifestó.