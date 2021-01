Trump proyecta sombra sobre los republicanos

Si muchos estadounidenses, incluyendo quizás varias figuras republicanas, desearon que el ex mandatario desapareciera en su lujosa residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, se están llevando una decepción.

Al aproximarse el juicio político contra Trump en Washington, el ex presidente está dejando bien claro a los senadores republicanos que no olviden que él es una fuerza mayor. El anuncio el lunes de la apertura de “la Oficina del ex presidente” en su nueva ciudad de residencia fue un claro recordatorio. “El presidente Trump será por siempre un campeón para el pueblo estadounidense”, aseguró el comunicado.

Los senadores están considerando el destino de Trump en el primer juicio político contra un ex presidente. Y después de la versión del año pasado, es la primera vez que un mandatario es sometido a semejante proceso dos veces en Estados Unidos. Pero Trump, que obtuvo 74 millones de votos en su derrota ante Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre y supuestamente cuenta con 70 millones de dólares de fondos de campaña, quiere que los senadores republicanos piensen en su propio futuro antes de atreverse a frustrar el suyo.

Se necesita que al menos 17 senadores republicanos se unan a las 50 bancas demócratas en la Cámara Alta para que Trump sea condenado. Cada día que pasa, esa posibilidad parece menos probable. El martes, la moción de un senador republicano para declarar que el juicio sea declarado inconstitucional logró el apoyo de 45 de 50 republicanos. Es decir, no fue aprobada, pero sí fue una clara señal de que al procedimiento le queda poca vida. Muchos legisladores republicanos están furiosos con Trump por la forma en que incitó a sus seguidores a marchar hacia el Congreso. AFP