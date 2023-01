Trump logra holgada ventaja sobre DeSantis, según sondeo

DeSantis, de quien se cree que anunciará su candidatura en mayo próximo, tiene un 31%; Pence, un 8%; la ex congresista Liz Chenney, un 3%; la ex gobernadora y ex embajadora ante la ONU Nikki Haley, un 2%, y el senador Ted Cruz, un 2%.

El resto de posibles aspirantes a la nominación, incluido el gobernador de Texas, Greg Abbot, y el ex secretario de Estado Mike Pompeo, cuentan cada uno con un 1% de las intenciones de voto.

El sondeo fue realizado del 14 al 16 de enero a 3.763 potenciales votantes en las primarias republicanas.

El ex presidente Trump dijo en una entrevista reciente que está preparado para “manejar” un posible desafío del gobernador de Florida para la nominación presidencial. EFE