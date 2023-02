Triqui lo dejó escapar

Los locales buscaron empatar enseguida, metiendo atrás a los visitantes, quienes no encontraron la exactitud en el pase final para aumentar la cuenta. Hubo un gol anulado a Verdún por posición adelantada, a instancias del VAR, pero Guaireña después no llevó demasiado peligro al arco de Trinidense más que con pelotas elevadas que, generalmente, no encontraban destinatario amigo.

Sin embargo, estaba claro que para Guaireña el método aéreo era el que, al menos por insistencia, podía darle la igualdad y así fue. Paulo Lima, en la última jugada del partido, se aprovechó del error en la salida de Gavilán y, con golpe de cabeza rubricó el empate que merecían los villarriqueños teniendo en cuenta su insistencia sobre el área rival.



Guaireña le empató 1 a 1 en la agonía del juego en el Parque del Guairá.





Marcos Riveros

El experimentado mediocampista manejó la contención en Trinidense, ordenando a su equipo cuando tuvo que resistir.



Barrios afuera

En su tercer partido con Sportivo Trinidense, en el fútbol paraguayo, Lucas Barrios tuvo que dejar la cancha prematuramente. Se retiró a los 19 minutos luego de que sintiera una contractura muscular que no parece revestir gravedad, pero que lo sacó muy rápido. Su reemplazante Óscar Chiquito Giménez hizo el gol de su equipo en Villarrica.



3

goles en tres partidos en su regreso a Primera tiene Trinidense. Solo no le marcó a Cerro en la fecha anterior.