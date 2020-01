Tributación bajará a 1% retención del IRE a los productores

Los campesinos que se dedican a la producción frutihortícola y cuya cosecha no es constante sufrirían un fuerte impacto con la retención sobre sus ventas, fue el argumento del ministro de Agricultura y Ganadería, Rodolfo Friedmann, durante la reunión mantenida la semana pasada con su par de Hacienda, Benigno López, y Orué.

Luego de un análisis y coordinación entre las partes se decidió reducir los descuentos. “Vamos a bajar del 3% al 1%, entre el lunes y martes va a estar firmando el presidente de la República (Mario Abdo Benítez) el decreto”, dijo el viceministro de la SET.

Las justificaciones de Friedmann coinciden con la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que incluso pidió suspender las retenciones por este año “hasta mejorar el sistema de aplicación”. Al respecto Orué afirmó que la medida que regirá en unos días no obedece a la presión por las declaraciones de este sector y detalló que no recibió oficialmente la solicitud de prórroga.

“Trabajamos para disminuir la retención, pero nunca de eliminar ni suspender y tampoco se podrá usar más la autofactura, no vamos a retroceder en ese sentido”, advirtió sobre las intenciones de las 15 asociaciones que conforman el gremio de productores.

Asimismo explicó que las retenciones alcanzan a las ventas agropecuarias de personas que no estén inscriptas en el Registro Único del Contribuyente (RUC), pues las demás recién pagan el impuesto al año siguiente, de acuerdo a lo que establecen los artículos 26 y 27 de la Ley Nº6380 de Modernización y Simplificación del Sistema Tributario Nacional, que contempla el Régimen Simplificado para Medianas Empresas (Simple) con ingresos de hasta G. 2.000 millones y el Régimen Simplificado para Pequeñas Empresas (Resimple) para ingresos de hasta G. 80 millones al año.

La resolución Nº 34 de la SET emitida la semana pasada amplió la nómina de productos alcanzados por las retenciones y figura entre ellos la soja, sésamo, maíz, ganado, así como frutas y verduras. En los últimos dos casos afecta a agricultores que constantemente reclaman mejores precios, asistencia técnica e infraestructura, mientras que la capacidad del Ministerio de Agricultura para llegar a este sector vulnerable es de apenas el 30%.

“A esos pequeños productores en realidad nosotros no le queremos perjudicar, lo que queremos hacer es que entren en la cadena económica formal. Si es que ellos no están inscriptos ahora (en el RUC) porque no pudieron, no hay problema, le vamos a retener, en vez de que le retengamos 3% se le va a retener 1%”, insistió Orué.

Actualización. Con la modificación, el impacto de las retenciones que de acuerdo a la UGP es del 73% en el caso del maíz se reduciría a 24,2%; la soja pasará de 21% a 7% y el poroto de 23% a 7,8%.