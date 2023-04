Tribunal impone duras sanciones a los grandes

El Tribunal de Disciplina de la APF suspende a la hinchada de Cerro Porteño por tres fechas. Además impone multas económicas, tras lo ocurrido en el clásico Olimpia-Cerro, para ambos equipos.

Recordemos que la hinchada del Ciclón en el reciente duelo vs. Libertad generó incidentes, inclusive con armas de fuego. Por ello, el tribunal “prohíbe provisoriamente y por el plazo de tres fechas la presencia de los aficionados de Cerro (vs. Tacuary de visitante; vs. Ameliano, de local y Triqui, de visita) en las inmediaciones de todo y cualquier estadio en el que se realicen eventos deportivos organizados por la APF”. Además, el órgano disciplinario se expidió con sanciones económicas sobre la utilización de pirotecnia en el superclásico por parte de Cerro por lo que el club deberá abonar multa de G. 20.000.000. Olimpia es multado con G.139.763.815 equivalente a cuatro sanciones: Inconducta (racismo) de los hinchas contra Moreno Martins, expulsión de un pasapelotas y otros artículos.