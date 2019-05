Tres duelos para regularizar la 2ª

Atlético Tembetary recibirá a Capitán Figari en el Complejo Maracaná de Villa Elisa; Pilcomayo enfrentará al 3 de Febrero del barrio Ricardo Brugada en Mariano Roque Alonso y Sportivo Limpeño hará de local en Limpio ante el 24 de Setiembre de Valle Pucú, Areguá.

El “24” está con tres puntos y de vencer al albirrojo será uno de los líderes del torneo; de momento están en el primer lugar con puntaje perfecto: Tacuary, 29 de Setiembre del Barrio Molino de Luque y Martín Ledesma de Capiatá.

La tercera fecha se iniciará el sábado con tres juegos a las 15.00: Gral. Caballero ZC vs. Tacuary, 3 de Noviembre vs. Tembetary y Cristóbal Colón de Ñemby vs. Pilcomayo.