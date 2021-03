Tras tercera entrega, MSP acepta insumos proveídos por Biotec

El proveedor del MSP estuvo en la mira, tras saltar casos de rechazo de los insumos correspondientes a la licitación por la vía de la excepción para la “Adquisición de medios de transporte viral Covid-19 para el MSPyBS”, que se adjudicó en julio del año pasado.

El vicepresidente de Biotec alega que se hizo la entrega de los ítems establecidos en las dos primeras órdenes en tiempo y forma. Posteriormente, el MSP rechazó los insumos, debido a que los hisopos del kit de diagnóstico presentaron un cambio de color. El segundo caso se devolvió, debido a la detección de un crecimiento bacteriano, cuya carga llegó a finales del 2020. El vicepresidente de Biotec explicó que tras el reclamo se retiraron los insumos y fueron destruidos. La empresa repuso los ítems. Debido al colapso en las líneas aéreas y en las embarcaciones, que fue en diciembre, hubo retrasos en la entrega de los insumos, situaciones que se comunicaron y por lo cual solicitaron prórrogas a fin de año.

“Nos dieron ese tiempo porque nosotros les documentábamos que la carga estaba en tránsito. No era que no queríamos reponer, es por cuestiones de logística”. Finalmente, aclaró que la firma no tiene ninguna vinculación con la senadora colorada Lilian Samaniego. Además, con relación a la imputación contra Gonzalo Samaniego Zubizarreta, representante legal de Biotec, por supuestamente piratear un programa informático, dijo que no está aún finiquitada y que no les impide seguir presentándose en licitaciones del sector público.