Tras positivo personal del IPS va a cuarentena

Una mujer de 74 años de edad se sometió ayer a una biopsia (microcirugía) en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS). Antes de ingresar al quirófano le realizaron la prueba de Covid-19.

La cuestión es que los médicos no esperaron a los resultados para realizarse el procedimiento quirúrgico. La paciente oncológica, procedente de Paraguarí, entró a sala de cirugía alrededor de las 8:30. “El resultado se obtuvo cuando la paciente ya estaba en el quirófano. O sea, el resultado retornó cerca de las 10:00 de la mañana”, confirmó el Dr. Óscar Franco, director médico del IPS. Un total de 11 personas –médicos, enfermeras y una limpiadora– fueron puestas en cuarentena preventiva hasta ver si fueron o no contagiadas. “Estos funcionarios y otros más tuvieron contacto con el caso positivo. Solo que el resto recuerda mejor si estuvo protegido al contactar”, apuntó al añadir que algunos fueron más meticulosos y no se descuidaron en las medidas de protección. Franco comentó que de este acontecimiento sacan como aprendizaje el “ser más estrictos en la verificación de resultados” de Covid-19 para el procedimiento quirúrgico. “Es lo que queda sin dudas como lección. Es un entrenamiento para nosotros porque en realidad, ahora, con pocos casos, podemos manejarlo bastante bien porque no hubo muchos problemas; se pudieron identificar los contactos que requerían cuarentena”, expuso. Descartó la instrucción de un sumario para el médico que autorizó el procedimiento apoyado solo en una versión de palabra de los familiares. “Consideramos junto a las autoridades del IPS que esto no merece un sumario. Epidemiología levantó suficientemente los datos de qué pudo haber ocurrido y queda, sí, como una lección y con algunas recomendaciones de hacer más estrictos el control y la verificación de todo lo que se debe analizar antes de una internación o de un procedimiento quirúrgico”, apuntó el director médico de la previsional.



