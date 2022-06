Tras el tirón de orejas, 50% de las carreras de salud buscan acreditar

Desde el Cones, informaron ayer que un total de 33 instituciones de educación superior –de un universo de 55 en el sistema– fueron notificadas al respecto.

La nota de apercibimiento, a través de la cual se insta al cumplimiento de lo establecido en la resolución 166 que reglamenta la Ley 4995/13 de Educación Superior, alcanzó a 227 carreras del área de las Ciencias de la Salud.

La agencia evaluadora había reportado al órgano rector, en marzo pasado, que de 317 ofertas académicas de salud, 179 no fueron evaluadas y 22 rebotaron en el proceso de acreditación.

Sin embargo, la advertencia del Cones alcanzó por igual a las carreras que están en proceso de evaluación (21), dos postergadas; otras dos que fueron evaluadas con fines diagnósticos en 2019 y una que estuvo en proceso de reconsideración por parte de la agencia (ver infografía).

Matiauda resaltó que de las más de 200 carreras de salud sin acreditación –la mayoría de las cuales nunca fueron evaluadas–, cerca de la mitad solicitó ser evaluadas por la agencia.

“En la última convocatoria, más o menos se llegó a un 50% las carreras de Ciencias de la Salud que se han inscripto a procesos de evaluación. Casi la mitad de las carreras de Ciencias de la Salud se inscribieron después del informe que hemos enviado al Cones”, comentó.

Esto supone poco más de 100 ofertas académicas de ocho titulaciones en salud correspondientes, se apuntaron para buscar alcanzar el sello de calidad que otorga la Aneaes.

Esto tiene lugar, luego de la “última oportunidad” que el Cones les concediera a las instituciones del sector.

“Tenemos una primera reacción, en el sentido de que se inscribieron muchas más. Muchas carreras que antes nunca participaron de los procesos ahora se inscribieron”, sostuvo Matiauda.

En la agencia –dice– valoran mucho el esfuerzo de las entidades educativas que optan “por sumarse a las carreras que se someten a estos procesos con el fin de mejorar también su servicio educativo”.

“Antes eran 15 instituciones nomás las que siempre se presentaban. Ahora pasó a 49 más o menos. Hay un aumento considerable”, estimó.

No obstante, refirió que lo que a partir de ahora se podrá saber a ciencia cierta si las entidades “cumplen o no” con los parámetros y requerimientos mínimos de calidad.

Oportuno. Para la presidenta de la Aneaes, “es saludable” la decisión adoptada por el ente rector al otorgarle más tiempo a las universidades e institutos superiores para que puedan ponerse al día con relación a sus ofertas de salud que aún no pasaron por los filtros de calidad. “Nosotros tenemos que tratar de motivar a las instituciones y cuanto más carreras puedan presentarse, mejor; y no tomar medidas muy drásticas que no conducen a nada. Pero, si es que ellos se proponen y logran participar de los procesos y mejoran inclusive, trabajan en base a su plan de mejoras; entonces, se puede tener mejores resultados”, manifestó.

Todo lo expuesto, según observa, tiene que ser resultado del estado de cada oferta académica y del análisis que se pueda llevar a cabo sobre su situación actual.

Concuerda que tiene que haber un “sinceramiento” de parte de las entidades.



