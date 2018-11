Tras cruce de datos, Trabajo logró formalizar a 300.000 empleados

Luego de realizar tareas de cruce de datos con el Instituto de Previsión Social (IPS) por alrededor de un mes, el Ministerio de Trabajo logró formalizar a 300.000 trabajadores que no estaban dentro del sistema de seguridad social.

Este resultado fue exhibido ayer por la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, ante representantes empresariales y otros referentes del Gobierno Nacional, en una reunión que se realizó en Hacienda y en la que se presentó oficialmente la Estrategia Integrada de Formalización del Empleo.

La secretaria de Estado explicó que esta formalización fue posible gracias a la innovación tecnológica que se impulsó con IPS, lo que permitió fortalecer los controles.

Detalló que estos 300.000 trabajadores se encontraban inscritos en el registro obrero patronal, pero no contaban con seguro social, por lo que monitorearán la actividad de las empresas cuyos trabajadores no estaban registrados en IPS, de modo a que no vuelvan a caer en esta irregularidad. De lo contrario, advirtió con la aplicación de sanciones y multas.

En ese sentido, Bacigalupo resaltó que en los primeros meses de gestión aplicaron multas por G. 3.500 millones a compañías que no cumplían con las normas laborales. No obstante, recordó que se estableció un periodo de gracia hasta el 31 de diciembre para que las empresas puedan formalizarse sin pagar multas.

Según los datos oficiales, el IPS cuenta 780.000 cotizantes, mientras que la informalidad laboral se encuentra en torno al 66%. El objetivo de Trabajo es acortar esa informalidad en un 5% de forma anual.