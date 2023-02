Tras casi un año, Corte emite primer voto sobre casaciones

“Aclaro que ya hemos emitido el proyecto correspondiente; por lo tanto, voy a hacer lo posible para que esta situación no se repita”, sostuvo Ramírez Candia en la sesión de ayer de la Corte.

Candia (de la Sala Penal) es preopinante de la causa y ahora pasará para el segundo y tercer voto, y así poder estudiar los recursos de casación planteados.

CONDENA EN ESPERA. El ex ministro Orué Rolandi había sido condenado a cuatro años de cárcel, por lesión de confianza, ya que habría liderado un esquema que sobrefacturó para el programa Un vaso de Leche, cuando era titular de la Secretaría de la Niñez (hoy Ministerio de la Niñez).

La sentencia salió el 10 de julio del 2020. Según el Tribunal se comprobó un desvío de G 3.642 millones.

Orué, sin embargo, no fue el único condenado, ya que otros cuatro coprocesados recibieron penas de dos años y medio. Se trata de María Cotillo, de la Unidad Operativa de Contrataciones; Carlos Centurión, ex director administrativo; Gloria Vázquez, nutricionista; y Laura Gamarra, ex directora de Planificación.

En diciembre del 2012, Orué Rolandi autorizó a la Dirección de Administración convocar a licitación para el programa Un vaso de leche, el cual formaba parte del programa Abrazo y el Programa de Atención Integral a los Niños y Adolescentes que viven en las Calles (Painac).

Según las investigaciones, lo que se hizo fue ejecutar el proyecto sin los cálculos de proyección de insumos alimenticios. Además, el pedido había sido confeccionado anteriormente para un solo año, pero modificaron para que sea de dos años.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces Laura Ocampo, Fabián Weinsensee y Juan Carlos Zárate.

Esta condena fue confirmada el 22 de febrero del 2021, por Apelaciones, que lo único que modificó es que para los coprocesados se baje la pena de dos años y seis meses a solo dos años. Las casaciones que se presentaron después se acumularon en un solo expediente.