Tras años de intento, elevan a juicio oral caso de Ñoño Núñez

El fiscal Luis Said mencionó como importante que finalmente se haya realizado la audiencia preliminar, en donde también se le otorgó sobreseimiento provisional al actual gobernador Rubén Roussillón, según determinó el juez Cristian González (juez de Sentencia que tuvo que intervenir en la causa).

Los que enfrentarán juicio junto a Núñez son Emigdio Benítez (ex gobernador), Nancy Núñez (ex directora del Área Financiera), Endulfo Verón (ex director administrativo), Marlene Altemburger y Raúl Delgado, supuesto cómplice.

El fiscal Said explicó que en una semana se leerán los fundamentos del sobreseimiento con respecto a Roussillón y ahí verán si toman alguna determinación al respecto.

Mencionó que en la causa ya están condenadas cuatro personas y que finalmente los autores del presunto desfalco serán juzgados. El fiscal detalló que esta causa es la acumulación de tres casos, que datan del 2014 y 2015, y en los cuales se investigó un supuesto desvío millonario.

CONFIRMAN CONDENA. Días pasados, la Corte Suprema confirmó la condena por lavado de dinero una pareja, ambos ex funcionarios de la Gobernación. Olivia Cattebeke fue condenada a 2 años, con suspensión de la pena, mientras que Félix Argüello, a cuatro años.

Según el fiscal Said, ambos depositaron en cuentas fondos malversados durante la gestión de Óscar Núñez.