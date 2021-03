Tras angustiante espera, este fin de semana llegaría primer lote de Covax

Luego de prácticamente un mes de angustiante espera, se prevé que hoy llegue al centro de distribución de Covax, en Holanda, la carga de 36.000 dosis de inmunizantes –comprometidas al Paraguay–, procedentes de una de las fábricas de AstraZeneca, ubicada en Corea del Sur.

El ministro Julio Borba, dijo anoche tras salir de Palacio de Gobierno, que Paraguay no recibirá ningún lote de fábrica europea de donde se están rechazando las vacunas AstraZeneca.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) recibieron la promesa de la propia directora de OPS, Carissa Etienne, en ocasión de la videoconferencia mantenida la semana última, de que ellos agilizarían el embarque del cargamento una vez que llegue a Ámsterdam para luego remitirlo a Asunción, previa escala en San Pablo (Brasil). “A Holanda creo que llega mañana (por hoy) o el miércoles y de ahí viene para acá”, indicó la doctora María Antonieta Gamarra, directora de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), quien participó del mencionado mitin virtual.

Indicó que el problema en el centro de distribución, generalmente, es la logística; es decir, que haya espacio en el avión. “Estamos esperando que sea el fin de semana máximo. En la primera semana de abril, llegarían los 64.000 (dosis) restantes para completar las 100.000 que corresponden a marzo”, apuntó.

Gamarra insistió en que “es un drama ahora” conseguir espacio suficiente para transportar las cargas. “Si querés enviar diez pallets, entran solo tres. Así como ahora, dijo la directora de la OPS: podemos enviar 36.000 y después, en el siguiente espacio que conseguimos el resto, porque no se consiguió para enviar las 100.000 de una vez”, explicó al completar que el mecanismo prometió que de ahí en más van a remitir 100.000 dosis mensuales, “pero no tenemos las fechas”, señaló en alusión a lo último que les refirió Etienne en la reunión, donde el ministro de Salud, Julio Borba, hizo una exhortación para acelerar el envío de vacunas.

“La directora habló mucho de la dificultad logística. El fabricante pone todo en el centro de distribución, en Holanda. Para nosotros, los que suscribimos el convenio con Covax, OPS se encarga de toda la logística hasta Asunción. Entonces ellos tienen problemas de disponibilidad de espacio en las bodegas del avión”, reiteró.

La titular de Dinavisa estimó que, en promedio, entre tres a cuatro días una carga permanece en el centro de distribución de Covax hasta encontrar un vuelo. En este caso, un avión que conecte San Pablo con Asunción.

RETRASO

La semana anterior, se esperaba que este primer lote de 36.000 dosis llegue entre el viernes o el sábado pasado. Pero esto no fue así. “Según dijo ella (Etienne), entre martes y miércoles llegaría a Holanda y ahí ya están previendo otro vuelo que es de San Pablo-Asunción y ese es el que no tenían fecha para darnos, por eso no pudieron precisar si vendrá el viernes, el sábado o el domingo, y depende todo del avión”, comentó Gamarra.

El 30 de enero último, la OPS había confirmado que Paraguay recibiría 300.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, aproximadamente durante la segunda quincena de febrero. Pasó un mes y todavía ni siquiera llegó la primera tanda en cuestión, prometida por el ente.

Paraguay suscribió convenio con Covax, en junio para estar en la órbita de la distribución. En octubre, adelantó casi USD 7 millones, de USD 47 millones.