Tras álgido debate, se aprobó una denuncia penal contra Quiñónez

Se aprobó en medio de un incidentado debate otra vez entre el liberal Enrique Buzarquis y el cartista Enrique Riera como protagonistas.

El titular del Congreso, Óscar Salomón, consideró una “tremenda responsabilidad”, pero se comprometió a presentar la próxima semana.

En el momento más álgido, en que había un ida y vuelta entre Riera y Buzarquis, Hugo Richer, quien estaba dirigiendo la sesión, intentó calmar los ánimos, y como primera medida optó por cortar el micrófono.

El cartista pidió incluir más nombres en el documento, entre ellos los de Buzarquis y Efraín Alegre. Al no lograr su objetivo, entonces pidió excluir a todos los que se citaba, que eran Horacio Cartes, Erico Galeano y Cabeza Branca, pero tampoco lo consiguió.

Los nombres que Riera propuso incorporar fueron los de Arnaldo Giuzzio, ex ministro del Interior; el titular de Aduanas, Julio Fernández; Emilio Fuster; Zully Rolón y Félix Kanazawa; además de los de Buzarquis y Alegre. “O todos o ninguno”, condicionó.

El proyectista Jorge Querey le recordó que en el trabajo de las comisiones bicamerales se tomaron casos emblemáticos, y que el objetivo de esta propuesta es que no quede impune lo que la ex fiscala no ha hecho o ha dejado de hacer.

“Si uno tiene techo de vidrio, no tiene que tirar piedra sobre el tejado ajeno”, le dijo Buzarquis a Riera. “Si el Estado tenía ruedas, se llevaban a su casa completito”, sostuvo en alusión a Horacio Cartes y sus negociados con las rutas.

“Este señor que tiene 400 muertos bajo su placar, debería callarse y retirarse de la política, y sigue hablando. Mi mano no está manchada de sangre”, le retrucó, en alusión al caso Ycuá Bolaños.

“Si queremos desvirtuar, que se incluya a los mensualeros, que reciben 10.000 dólares. Vamos a poner tu nombre como mensualero”, le dijo.

Riera alegó que en cuatro años nunca hizo alusiones personales, y que no fue él el que tuvo problemas de prestación, lo que hizo reaccionar nuevamente a Buzarquis.

“No tengo 400 muertos en mi placar. Sos un asesino. No le voy a dejar a este sinvergüenza que hable. Bandido, lamebotas”, explotó el senador liberal, impidiendo que Riera haga uso de la palabra. Fue allí que tuvo que intervenir Richer, tratando de aplacar los ánimos.

Desirée Masi recordó que el ex fiscal Javier Díaz Verón era el que debía haber investigado a Alegre. “Responde ya saben a qué grupo político. Son tan inútiles”, ironizó.

“Vamos a centrarnos en la inacción en algunos casos de la ex fiscala general”, dijo. Alegó que si se iba a agrandar la lista, pediría que se incluya a Santiago Peña y otros.

Apareció el titular del Congreso, Óscar Salomón, sugiriendo un cuarto intermedio, y posteriormente Blanca Ovelar propuso la postergación, pero no hubo votos. Luego se votó mantener o quitar los nombres, y ganó lo primero.