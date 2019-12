Transferencia en blanco y negro

“Ya se venía manejando (la transferencia) hace tiempo, cautelosamente, de club a club. El presidente (Marco Trovato) ya me había manifestado en su momento, pero por la instancia en la que estábamos en el campeonato dejamos de hablar por un momento. Pero yo estaba al tanto de lo que estaba aconteciendo”, explicó ayer William Mendieta horas antes de partir a México para convertirse en nuevo jugador del Juárez por tres años.

una decisión. En otro momento, Willy comentó que más allá de conocer la posibilidad de transferencia, en todo momento su deseo fue continuar en el club Olimpia y jugar la Copa Libertadores del año próximo, una espina clavada por la eliminación.

“Uno tenía el deseo de jugar la Copa Libertadores con Olimpia, por lo que ocurrió este año, tenía esa espina clavada. Le había manifestado al presidente y al técnico (Daniel Garnero) que mi deseo era jugar la Libertadores el año que viene. Pero al final uno tiene que tomar decisiones que convengan tanto al club como a uno.”

Con nostalgia. Para finalizar, el Mago dejó en claro que se va, pero con el deseo de volver más adelante para defender la franjanegra y obtener más títulos.

“Uno se va el 50% a gusto, conforme, pero no del todo feliz porque quería jugar la Copa, pero se dio así. Me toca ir a un nuevo desafío y me voy a enfocar en eso. Ojalá pueda volver algún día al Olimpia, nuevamente ganar títulos y cerrar mi carrera ahí”.

152 partidos disputó William Mendieta con la camiseta de Olimpia durante las temporadas 2015/2019.

61 goles marcó Willy con la franjanegra, 59 a nivel local y 2 en Copa. El Mago sumó 6 dobletes y 3 hat-trick.

Sin el Checho

El plantel de Olimpia activó en la tarde de ayer, pensando en el juego de mañana frente a Sol de América, que podrá fin a su participación en el Clausura. Luis De la Cruz remplaza a Sergio Otálvaro, quien fue licenciado y ayer partió a Colombia para pasar las fiestas. El cafetero se presentará el 2 de enero. Jorge Arias está suspendido. La otra variante será Hugo Fernández por Mendieta.

Luego de cinco años en Libertad, Bareiro saldrá al exterior, específicamente irá al Xolos de Tijuana (México).

El extremo de Libertad Antonio Bareiro (30 años) tiene todo acordado para seguir su carrera deportiva en el Xolos de Tijuana, donde también milita el paraguayo, ex Cerro Jorge Rojas.

El cuadro mexicano adquiriría el 100% del pase del jugador, quien entre hoy o mañana viajará para realizarse las pruebas médicas y también la firma del contrato, el cual sería por tres temporadas. “Gracias por tanto mi Guma querido”, escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

Trayectoria. Bareiro, quien es oriundo de la ciudad de Caazapá, hizo las inferiores en General Díaz y debutó en Primera División a los 21 años con Trinidense en el 2010. Jugó 18 partidos y marcó 4 goles.

En el 2011, pasó a Rubio Ñu donde no tuvo mucha continuidad. Disputó ocho partidos y no marcó goles. En el 2013 retornó a General Díaz, donde jugó 32 partidos y marcó nueve goles.

CON el GUMA. Llegó a Libertad en el 2014 y rápidamente se afianzó en el once titular de Pedro Sarabia.

Disputó 245 partidos (197 entre Apertura y Clausura, 4 en Copa Paraguay y 44 internacionales), marcó 74 goles (68 locales y 6 internacionales) y conquistó 5 títulos (Apertura y Clausura 2014, Apertura 2016 y Apertura 2017 y Copa Paraguay).

CON OFERTAS. Iván Franco se encuentra con ofertas de la Major League Soccer (MLS) y también del fútbol mexicano. “En los próximos días tendremos más novedades”, indicó René Franco, padre del jugador.

14 goles marcó Bareiro en este 2019, siendo su año de mayor efectividad. En el 2018 había marcado 12 tantos.

5 títulos logró el caazapeño de 30 años con Libertad donde disputó 245 partidos desde el 2014. Anotó 74 goles.

No tienen apuro

Rubén Di Tore, vicepresidente de Libertad, dijo que no tienen apuros en cuanto a la búsqueda del nuevo técnico que reemplazará a José Chamot en el 2020. “Estamos buscando un cuerpo técnico que se adecue a lo que queremos”, señaló el dirigente. Sobre Chamot, dijo, que ya termina su contrato y que después del partido del domingo ante Capiatá será liberado. Dirigió 49 partidos (32 victorias, 5 empates, 12 derrotas).