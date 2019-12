Trabas brasileñas peligran envíos de industrias en CDE

La falta de exportación podría ocasionar cierre definitivo de empresas afectadas y pone en riesgo unos 3.500 puestos de trabajo.

Representantes de dos zonas francas del Este pidieron a la Gobernación de Alto Paraná que intermedie con el Ejecutivo, para que negocie un acuerdo con Brasil, por el impedimento que actualmente tienen para seguir operando.

Pedro Osvaldo Céspedes, presidente de la Zona Franca Global y Óscar Samudio, de la Zona Franca Internacional Trans Trade SA, se reunieron con Ivan Airaldi, secretario de Industria y Comercio de la Gobernación, para solicitar audiencia con el presidente Mario Abdo Benítez.

La Receita pretende cobrar un arancel muy alto por los productos de exportación, porque el Ministerio de Industria y Comercio no agregó a las Zonas Francas en el acuerdo automotor con Brasil.

“Venimos a pedir ayuda a la Gobernación, para solucionar este inconveniente y garantizar que las industrias sigan operando y generando empleo a los paraguayos”, dijo Samudio tras la culminación de la reunión.

AFECTADA. Una de las empresas afectadas es Inova Tecnomecánica SA, que produce artefactos de alambres orientados a las industrias electrodomésticas, automotrices y otros, cuya gerente Paloma Barbosa dijo que es la primera vez que tienen el inconveniente en 5 años de trabajo en la Zona Franca. “Estamos mirando el panorama, necesitamos que el Gobierno paraguayo entre en un acuerdo con Brasil. No existe seguridad jurídica y estamos viendo si conviene o no seguir en Paraguay, porque ya no tendremos exportación hasta que se solucione”, dijo.

La firma tuvo un crecimiento de casi el 77% este año y tenía intenciones de mayor desarrollo, pero ahora se tuvo que recurrir a algunos despidos, a causa de los costos adicionales que tienen con las más de 300 toneladas de material varado en la Receita.

URGENTE. Airaldi señaló ayer que se debe buscar una solución contrarreloj, para evitar la fuga de los inversores y el desempleo, para lo cual ya inició los contactos con representantes del Gobierno central. El secretario de la Gobernación recordó que sería fatal para el país que se pierdan las industrias.