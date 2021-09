“Trabajar en conjunto”, pide ministra de la Niñez

La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez acotó que el Ministerio de la Niñez no es el único ente rector del sistema de protección social, ya que por ley incorpora a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales.

Fortalecimiento institucional

Martínez manifestó que para llegar al fortalecimiento institucional se necesita trabajar en conjunto con distintos entes del gobierno central, departamental y municipal.

“Los municipales son el foco de ejecución de las políticas públicas, es el máximo nivel de ejecución en el territorio en el cual se llega a ejecutar las políticas públicas, esa es una debilidad dentro del sistema de protección social porque los gobiernos municipales, a pesar de que su ley orgánica y el código de la niñez y la adolescencia imponen esa función, ellos normalmente no presentan un programa ni siguen un lineamiento del plan nacional de protección y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia”, declaró la titular del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Explicó que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) es el ente rector de esas políticas públicas. A su vez sostuvo que la cartera de estado está trabajando para que esas ejecuciones sean efectivas apoyando con asistencia técnicas y desarrollando acciones en conjunto.

“La mayor parte de las políticas públicas se tienen que ejecutar en los gobiernos locales y el Ministerio de la Niñez lanza asistencia técnica y apoyo para estas ejecuciones, eso es lo que nosotros estamos tratando de que se cumpla porque si eso no logramos nunca las políticas públicas para la niñez serán efectivas”, explicó.

Recalcó que para fortalecer el sistema necesita trabajar en conjunto con los gobiernos departamentales y municipales.

“Se tiene que articular porque ese es el sistema diseñado en la ley”.

Además propone que todos los gobiernos departamentales y municipales también prevean de su presupuesto suficiente para la ejecución de las políticas públicas.

“Nosotros lo que promovemos es que los recursos realmente se destinen hacia eso, todos los municipios tienen sus recursos de Fonacide que es para la niñez y en donde algunos municipios ejecutan y otros no”, refirió y añadió: “Lo que tratamos de promover que se ejecute lo poco que realmente se invierta a lo que está destinado”.

Con respecto a la nueva ley de promoción y protección del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, Martínez sostuvo que para que se pueda cumplir necesita compromiso de parte de las autoridades municipales.

“Nosotros como ente rector estamos trabajando para que eso sea efectivo y dependemos de las autoridades y hacer que ellos firmen un compromiso, porque ahí es donde se necesita fortalecer el sistema”, insistió.

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia es el ente rector, pero a la vez tiene la aplicación de ciertas políticas directas en determinadas cuestiones que la ley le obliga.

En cuanto al presupuesto que la cartera de estado necesita para atender todas las necesidades que exigen en materia de niñez, la ministra sostuvo que los recursos en casi ninguna circunstancia son suficientes “cuando hablamos de aceptación de derecho en tema pobreza”.

“Nosotros tenemos varios programas y vamos creciendo en la medida de que los recursos del Estado permiten. Vamos creciendo institucionalmente en cuanto al sistema de protección social, porque eso es integral”, refiere.

Sostuvo que los trabajos se deben realizar procesualmente.

“Cuando me preguntaron cuando necesitaba, les dije G. 4.000 millones al año, porque cuando le pido G. 6.000 millones, no te dan, por eso los plazos que pusieron muchas veces no se pueden cumplir, pero es algo que se tiene que ir haciendo”, dijo.

Sostuvo que existen trabajos que requieren gestión más que recursos económicos.

Subrayó que se requiere que todos los municipios pongan los recursos y programas para erradicar la situación de calle de los niños.

“Hay una voluntad política, estamos con una meta interinstitucional con la municipalidad de Asunción y las otras cinco del departamento central para ver como desarrollar acciones para erradicar la situación de calle de los niños”, finalizó.





Trabajo en conjunto

Abrazo

Es un proyecto en conjunto llevado a cabo por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia con el Municipio de Asunción que se refiere a la creación de hogares para niños en situación de calle.