Torres se aferra al cargo y ataca a Cárdenas intentando salir de foco

Torres relató que hace meses estudian una compra fraudulenta del 2014 en Mbuyapey, Departamento de Paraguarí, de 1.059 hectáreas y 8.000 metros cuadrados de un condominio. Pero, tras una mensura y evaluación, encuentran que la medida es 850 hectáreas, de las cuales solo 303 hectáreas corresponden al Indert y no están superpuestas. “El resto está pagado totalmente de forma inadecuada”, resaltó.

Según detalló, se llegó a pagar por 899 hectáreas, G. 4.947.969.894, de un total de G. 5.824.500.000.

En cuanto a la denuncia por coimas, aseguró que no renunciará al cargo. “No voy a renunciar porque no hay motivos. No soy culpable de nada y eso creo que la Fiscalía va a decidir. Tengo muchos motivos para continuar, para seguir encontrando situaciones de esta naturaleza, hay muchísimas, estamos haciendo los estudios de aproximadamente 10 situaciones similares. Ese es el desafío principal para demostrar que estamos con todas las intenciones de limpiar esta institución”, se defendió Torres.

Comentó que no habló con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en toda la semana, porque estuvo con mucho trabajo, pero aclaró que está a disposición de la Fiscalía y que incluso ofreció al agente Leonardi Guerrero su teléfono para la investigación.

En cuanto a la resolución incautada por el fiscal durante un allanamiento en el Indert, que delega funciones del presidente al ex director general de la Región Occidental, Enrique Gómez de la Fuente, y que despertó la sospecha de que sería una manera de deslindar responsabilidad en el esquema de coimas, negó el hecho. “Algunas funciones sí se delega porque es una dirección muy compleja y se tenía que tener de alguna forma un control importante sobre eso, y cualquier otra cosa nosotros le vamos a estar informando a medida que encontramos”, respondió y se retiró para evitar preguntas.

Gómez de la Fuente está imputado por cohecho pasivo agravado al igual que el ex gerente de Créditos, Carlos Soler, por una supuesta coima de USD 25.000, denunciada por el ganadero Albino Méndez el 13 de agosto. El dinero fue requerido para revocar la desestimación de la adjudicación de un inmueble ubicado en Parapití, Colonia Ñande Mba’e, Departamento de Boquerón, correspondiente a su hija Natalia Méndez Acevedo.



