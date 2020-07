Tormenta golpea con fuerza varios departamentos y causa destrozos

Los vientos llegaron a causar destrozos en Presidente Franco y Juan León Mallorquín con mayor fuerza y afectó al servicio eléctrico por algunos minutos en algunos sectores y otros por varias horas. Tras la tormenta, volvió a aparecer el sol en forma intermitente.

Los barrios Tres Fronteras, Santa Clara y San Francisco de Presidente Franco fueron los más afectados, con caída de techos, derrumbe de murallas, columnas de media y baja tensión del tendido eléctrico y árboles, que en algunos casos bloquearon las calles para el tránsito de vehículos. Los daños estaban siendo evaluados ayer por funcionarios de la Municipalidad.

También se registró caída o destrozos de techos en diferentes barrios de Juan Emilio O’leary, distrito ubicado a unos 60 kilómetros al Oeste de Ciudad del Este. “Estamos realizando el levantamiento de datos en el distrito, una vez que tengamos la totalidad, vamos a estar informando”, sostuvo Mario Noguera, intendente.

La Policía departamental reportó un caso de caída de techo, en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, propiedad de Miguel Ayala. El hecho también afecto el tendido eléctrico por lo que funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad tuvieron que intervenir para evitar la exposición de los vecinos a la corriente eléctrica. Hacia el Sur del Alto Paraná, también hubo caída de árboles, pero no hubo denuncias de daños.

En Caaguazú. La fuerza del viento dejo secuelas en algunas zonas del Departamento de Caaguazú. La Comisaría de Juan Manuel Frutos ex Pastoreo quedó sin techo y parte de la muralla perimetral cayó al suelo. En el lugar no se reportaron de víctimas solo daños materiales.

También el sector hortícola fue blanco de los daños con destrucción de invernaderos y cultivos de hortalizas.

En la pista del aeródromo de Coronel Oviedo un avión tuvo que aterrizar ante el riesgo que representaba seguir viaje hacia la capital en medio del temporal. La aeronave al servicio de la empresa Prosegur transportaba valores que fueron llevados hasta la bóveda de la sucursal Coronel Oviedo.

en Itapúa. Un fuerte temporal de lluvias, vientos y granizos se registró en la mañana de ayer en varias localidades del Departamento de Itapúa, causando importantes daños. Hubo caída de techos de casas y depósitos, de postes del tendido eléctrico y se cortó el servicio energético durante varias horas. Incluso en numerosos barrios los usuarios estiman que tardará la reposición de la luz, debido a los cuantiosos daños. “Fue una tormenta fuerte acompañada de una lluvia torrencial que lastimosamente produjeron cuantiosos daños en nuestro distrito, pero rápidamente asistimos a los afectados”, dijo el intendente de Bella Vista. Otras localidades como Hohenau, Obligado, Pirapó, Itapúa Poty, Natalio y Carlos Antonio López también fueron afectados. Fueron derribos varios árboles y hubo granizada en diferentes lugares.

en misiones. Un temporal con lluvia, granizos de poco tamaño y fuertes vientos afecto a varios distritos de Misiones este martes, productores destacaron que el rubro más afectados son las solanáceas que han sido dañadas en su estructura. ”Entre está madrugada y esta mañana se vino un fuerte viento con la lluvia que golpeó las plantas de locote y tomate que aún no estaban aseguradas con los palos, rompió postes que sostenían un tanque de agua, pero más de eso no, nos afecto, porque ya preparamos nuestro invernadero para esquivar lo más que se pueda el viento para no perder nuestros cultivos, porque ya tuvimos malas experiencias en años anteriores”, expreso Fabián González productor de la compañía Fátima 2 de Santa Rosa Misiones.